Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro vince in volata l’Individual Compact di Oberhof. Quattro azzurri nella top25

Va in archivio con il successo in volata di Jens Luraas Oftebro l’Individual Compact di Oberhof, gara inaugurale della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Si tratta del primo sigillo stagionale per il norvegese, che conquista così l’ottava vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore lanciando un segnale importante verso i Giochi Olimpici.

Il 25enne scandinavo ha costruito il suo trionfo odierno nel segmento di salto, firmando il quarto punteggio e mettendosi nella condizione ideale per andare a caccia del primo posto nel fondo sulla distanza dei 7,5 chilometri. Jens Luraas Oftebro ha aspettato l’ultimo giro per piazzare l’azione decisiva, dimostrando la sua superiorità sugli sci stretti e battendo in volata l’austriaco Johannes Lamparter ed il fratello Einar Luraas Oftebro.

Quarta posizione finale per l’austriaco Stefan Rettenegger, che ha pagato dazio nello sprint conclusivo vedendo sfumare il podio. Buona gara di squadra in casa Italia, che piazza addirittura quattro atleti nella top25 sfruttando un format decisamente favorevole per i combinatisti più competitivi nel fondo. Aaron Kostner ha rimontato 24 posizioni arrivando 18° subito davanti ad un brillante Alessandro Pittin (da 56° a 19°), mentre Samuel Costa e Raffaele Buzzi si sono attestati in 22ma e 24ma piazza.