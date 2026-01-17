Combinata nordica, Hagen vince anche l’Individual Compact di Oberhof. Tre azzurre nelle 20

Ida Marie Hagen non lascia scampo alle avversarie e vince ancora, imponendosi nell’Individual Compact di Oberhof valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Settima affermazione stagionale su otto gare disputate per la norvegese, che raggiunge quota 24 successi individuali in carriera nel circuito maggiore e consolida la sua leadership in classifica generale volando a +170 sulla prima inseguitrice.

La 25enne scandinava ha fatto la differenza come di consueto sugli sci stretti, recuperando quattro posizioni nel segmento di fondo sulla distanza dei 5 chilometri e trionfando con un vantaggio di 7″ sulla padrona di casa tedesca Nathalie Armbruster e 14″ sulla finlandese Minja Korhonen. Quarta piazza a 22″ dalla vetta per la statunitense Alexa Brabec, che aveva primeggiato nel segmento di salto sul trampolino piccolo.

Discreta prestazione di squadra per l’Italia, che porta tre atlete nella top20 sfruttando un format di gara sicuramente favorevole. Veronica Gianmoena è stata la migliore delle azzurre risalendo dal 25° al 17° posto, ma hanno ben figurato nel fondo anche Greta Pinzani 19ma (con il pettorale 27) e Daniela Dejori 20ma (guadagnando quattro posizioni rispetto al segmento di salto).