Combinata nordica: nel PCR di Oberhof guida Thomas Rettenegger, Costa 30mo
Dall’HS100 di Oberhof in scena il PCR che apre il weekend tedesco per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Oggi il salto di riserva riguardava la Compact Race.
A guidare le fila c’è il miglior saltatore del lotto, Thomas Rettenegger. L’austriaco ha trovato la miglior distanza di giornata, con 103.5 e ovviamente il miglior punteggio con 134.1.
Molto vicino il connazionale Franz-Josef Rehrl, mentre terzo virtualmente il norvegese Jens Luraas Oftebro, che sulla carta è dunque il favorito per il successo viste le sue doti nel fondo. Più indietro, in undicesima piazza, il leader di Coppa Johannes Lamparter.
Si conferma il migliore degli italiani Samuel Costa, già certo del pass olimpico: trentesima posizione che fa ben sperare verso i prossimi giorni. Più indietro gli altri: 42mo Aaron Kostner, 52mo Raffaele Buzzi, 54mo Alessandro Pittin.