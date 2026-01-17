Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof. 33mo Samuel Costa

Austria dominante nel salto della Compact Race in quel di Oberhof per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. Dal trampolino HS100 infatti vengono fuori tre austriaci ai primi tre posti in attesa dei 7,5 km di fondo.

A guidare la graduatoria troviamo Franz-Josef Rehrl, con un salto di 98,5 metri e 138,8 punti complessivi. Seguono i connazionali (e fratelli)Thomas Rettenegger, secondo con 135,3 punti dopo aver toccato gli stessi 98,5 metri, e Stefan Rettenegger, terzo con 135,1 punti, a 12” di ritardo.

Jens Luraas Oftebro occupa la quarta piazza e si candida seriamente al successo viste le sue qualità sugli sci stretti. Sesto invece il pettorale giallo di Johannes Lamparter, comunque in corsa per il podio.

Solite difficoltà sul salto in casa Italia. . Samuel Costa chiude 32mo con 86,5 metri e 111,8 punti, mentre Aaron Kostner occupa la 42ma posizione. Più staccati Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin, 55mo e 56mo