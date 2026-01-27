Combinata nordica, al femminile il Triple di Seefeld sarà il punto più alto del 2025-26

La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica si prepara a vivere il momento clou della propria stagione. D’altronde, la declinazione rosa della disciplina non fa parte della famiglia olimpica. Dunque, il Triple di Seefeld in Tirol rappresenta l’evento principale dell’inverno 2025-2026.

La competizione multi-stage, nata in ambito maschile nel 2014, si è aperta all’altra metà del cielo dal 2025. Si comincia venerdì 30 con una mass start (5 km di fondo e un salto), seguita sabato 31 da una compact (un salto e 5 km di fondo). La conclusione domenica 1 con la gundersen “allungata” (un salto e 7,5 km di fondo).

È doveroso ricordare come le tre competizioni siano concatenate. All’inizio di ogni giornata, andranno tenuti in considerazione i distacchi accumulati nelle gare precedenti. Così facendo, si verrà a creare un vero e proprio macro-appuntamento di 3 salti e 17,5 km di fondo, seppur percorsi in modi totalmente diversi.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

TRIPLE SEEFELD FEMMINILE

Location: Seefeld in Tirol (Austria)

Connotati trampolino: HS109 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si

Si è già gareggiato nel: 2023, 2024 e 2025

Gare ospitate: 7

ATLETE SALITE SUL PODIO NELLE GARE CANONICHE

(2023 e 2024)

4 (0-1-3) – ARMBRUSTER Nathalie (GER)

3 (2-1-0) – HANSEN Gyda Westvold (NOR)

3 (2-0-1) – HAGEN Ida Marie (NOR)

1 (0-1-0) – SIEFF Annika (ITA)

1 (0-1-0) – LUND Mari Leinan (NOR)

PODI TRIPLE 2025

MASS START NH/5 KM

1. Ida Marie HAGEN (NOR)

2. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

COMPACT NH/5 KM

1. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

2. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

3. Haruka KASAI (JPN)

GUNDERSEN NH/7.5 KM

1. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

2. Gyda WESTVOLD HANSEN (NOR)

3. Haruka KASAI (JPN)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

DEJORI Daniela

Presenze: 4 (solo gare canoniche)

Le azzurre non hanno partecipato al Triple 2025

Piazzamenti nella top-ten: 2

Miglior risultato: 7° posto nella Compact del 2024

GIANMOENA Veronica

Presenze: 4(solo gare canoniche)

Le azzurre non hanno partecipato al Triple 2025

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 15° posto per tre volte