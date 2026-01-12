Chi affronterà Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Le possibili teste di serie turno per turno e le mine vaganti iniziali

La cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis avverrà nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 4.30 di giovedì 15 gennaio: Jannik Sinner, numero 2 del seeding, non potrà incontrare altre teste di serie prima del terzo turno, mentre nei primi due turni potrà affrontare uno qualsiasi dei tennisti non inseriti tra i migliori 32 della classifica mondiale tra quelli presenti a Melbourne.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (3) e Novak Djokovic (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Learner Tien, Cameron Norrie, Brandon Nakashima, Joao Fonseca, Frances Tiafoe, Valentin Vacherot, Stefanos Tsitsipas e Corentin Moutet.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina, Karen Khachanov e Jakub Mensik.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Novak Djokovic.

Finale

La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.