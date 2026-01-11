Australian Open 2026, il tabellone di qualificazione e i sorteggi degli italiani

I preparativi fervono, si avvicina il primo grande appuntamento della stagione tennistica, gli Australian Open 2026. Come ogni Major che si rispetti, il passo iniziale è quello del sorteggio dei tabelloni di qualificazione, percorso attraverso il quale i giocatori impegnati cercano di guadagnarsi il pass per il tabellone principale.

Sono stati sorteggiati a Melbourne in tabelloni di qualificazione per il primo Slam stagionale. Per accedere al tabellone principale bisogna vincere tre incontri. La testa di serie numero uno è il tedesco Yannick Hanfmann. L’Italia, ad ulteriore testimonianza di un movimento che recita un ruolo di preminenza assoluta in campo internazionale, schiera un nutrito contingente di giocatori che sperano di andare ad infoltire la pattuglia già presente nel main draw.

Federico Cinà punta ad una stagione nella quale continuare a scalare posizioni e ad avvicinarsi alla Top 100, ma il talentuoso giocatore siciliano affronta un ostacolo assolutamente non facile come Lloyd Harris. Giulio Zeppieri debutta contro Dan Added per poi affrontare il vincente di Sakamoto-Evans. Il romano, autentico lottatore, può farcela, anche se il compiuto non sarà agevole.

Vuole tentare il rientro ad alto livello Marco Cecchinato, il sorteggio gli riserva però un incrocio decisamente arduo con il finalista delle Next Gen ATP Finals Alexander Blockx. Stefano Travaglia incrocia sulla propria strada Blake Ellis, mentre Andrea Pellegrino inizia il suo percorso con Dane Sweeny e nel terzo turno potrebbe sfidare uno tra Tseng o Landaluce.

Francesco Passaro inizia con Mark Lajal e può affrontare, nel suo cammino, Layal-Boyer-Virtanen o Wome; il tennista umbro è un lottatore e venderà cara la pelle in ogni singolo incontro. In programma anche il derby Lorenzo Giustino-Francesco Maestrelli, incontro nel quale quest’ultimo sembra partire con i favori del pronostico e, in caso di successo, affronterebbe Seyboth Wild e Lajovic.