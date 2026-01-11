Quali sono le teste di serie agli Australian Open 2026? Sinner n.2, Musetti entra in top5

Mancano ormai pochi giorni al via degli Australian Open 2026, primo Major della nuova stagione tennistica che si terrà da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio per quanto riguarda il tabellone principale dei singolari. L’Happy Slam rappresenta di fatto l’evento più importante della tournée oceanica di inizio anno, con tutti i big del tennis mondiale pronti a darsi battaglia per provare a conquistare il trofeo.

In campo maschile Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza della manifestazione da numero 2 del ranking ma soprattutto nel ruolo di vincitore delle ultime due edizioni consecutive del torneo a Melbourne. Vedremo se l’altoatesino ritroverà il suo grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del seeding) in finale per il quarto Slam consecutivo oppure se in questo caso almeno uno dei due dominatori del circuito si fermerà prima.

L’Italia punta in alto anche con Lorenzo Musetti, reduce dalla finale persa a Hong Kong che gli ha comunque consentito di entrare per la prima volta in carriera nella top5 della classifica ATP e verrà accreditato della quinta testa di serie nel Major aussie. Presenti nel seeding anche altri due azzurri, con Flavio Cobolli numero 20 e Luciano Darderi 22.

Di seguito tutte le teste di serie provvisorie degli Australian Open 2026 in vista del sorteggio del main draw.

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN UOMINI 2026

1 Carlos Alcaraz

2 Jannik Sinner

3 Alexander Zverev

4 Novak Djokovic

5 Lorenzo Musetti

6 Alex De Minaur

7 Félix Auger-Aliassime

8 Ben Shelton

9 Taylor Fritz

10 Alexander Bublik

11 Daniil Medvedev

12 Casper Ruud

13 Andrey Rublev

14 Alejandro Davidovich Fokina

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik

17 Jiri Lehecka

18 Francisco Cerundolo

19 Tommy Paul

20 Flavio Cobolli

21 Denis Shapovalov

22 Luciano Darderi

23 Tallon Griekspoor

24 Arthur Rinderknech

25 Learner Tien

26 Cameron Norrie

27 Brandon Nakashima

28 Joao Fonseca

29 Frances Tiafoe

30 Stefanos Tsitsipas

31 Valentin Vacherot

32 Corentin Moutet