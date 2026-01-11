Tennis
Quali sono le teste di serie agli Australian Open 2026? Sinner n.2, Musetti entra in top5
Mancano ormai pochi giorni al via degli Australian Open 2026, primo Major della nuova stagione tennistica che si terrà da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio per quanto riguarda il tabellone principale dei singolari. L’Happy Slam rappresenta di fatto l’evento più importante della tournée oceanica di inizio anno, con tutti i big del tennis mondiale pronti a darsi battaglia per provare a conquistare il trofeo.
In campo maschile Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza della manifestazione da numero 2 del ranking ma soprattutto nel ruolo di vincitore delle ultime due edizioni consecutive del torneo a Melbourne. Vedremo se l’altoatesino ritroverà il suo grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del seeding) in finale per il quarto Slam consecutivo oppure se in questo caso almeno uno dei due dominatori del circuito si fermerà prima.
L’Italia punta in alto anche con Lorenzo Musetti, reduce dalla finale persa a Hong Kong che gli ha comunque consentito di entrare per la prima volta in carriera nella top5 della classifica ATP e verrà accreditato della quinta testa di serie nel Major aussie. Presenti nel seeding anche altri due azzurri, con Flavio Cobolli numero 20 e Luciano Darderi 22.
Di seguito tutte le teste di serie provvisorie degli Australian Open 2026 in vista del sorteggio del main draw.
TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN UOMINI 2026
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Alexander Zverev
4 Novak Djokovic
5 Lorenzo Musetti
6 Alex De Minaur
7 Félix Auger-Aliassime
8 Ben Shelton
9 Taylor Fritz
10 Alexander Bublik
11 Daniil Medvedev
12 Casper Ruud
13 Andrey Rublev
14 Alejandro Davidovich Fokina
15 Karen Khachanov
16 Jakub Mensik
17 Jiri Lehecka
18 Francisco Cerundolo
19 Tommy Paul
20 Flavio Cobolli
21 Denis Shapovalov
22 Luciano Darderi
23 Tallon Griekspoor
24 Arthur Rinderknech
25 Learner Tien
26 Cameron Norrie
27 Brandon Nakashima
28 Joao Fonseca
29 Frances Tiafoe
30 Stefanos Tsitsipas
31 Valentin Vacherot
32 Corentin Moutet