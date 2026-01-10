Calendario Europei pallanuoto 2026 oggi: orari partite 10 gennaio, tv, programma, streaming

Gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile scatteranno oggi, sabato 10 gennaio a Belgrado, in Serbia: nella prima giornata di gare sono previsti i primi quattro incontri, che coinvolgeranno i Gironi A e C. Non scenderà in acqua l’Italia, che farà il proprio esordio domani.

Nel Girone A alle ore 15.15 si affronteranno Francia ed Ungheria, mentre nello stesso raggruppamento alle ore 18.00 si sfideranno Malta e Montenegro. Per il Girone C, invece, alle ore 12.45 scenderanno in acqua Israele e Spagna, mentre alle ore 20.30 i Paesi Bassi se la vedranno con i padroni di casa della Serbia.

Oggi la diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di EuroAquatics TV per tutti gli incontri, infine non ci sarà la Diretta Live testuale dei match odierni.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Prima fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Sabato 10 gennaio – 1a giornata

12:45 (C2 – C4): Israele – Spagna

15:15 (A2 – A4): Francia – Ungheria

18:00 (A1 – A3): Malta – Montenegro

20:30 (C1 – C3): Paesi Bassi – Serbia

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: EuroAquatics TV.