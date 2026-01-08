Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia: Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli Europei

In vista degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, che andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo, il Setterosa si sta preparando con un raduno ad Ostia: le azzurre saranno al lavoro fino a sabato 10 gennaio in common training con la Grecia.

Il raduno delle azzurre proseguirà poi fino al 15 gennaio: il commissario tecnico Carlo Silipo ha ridotto da 24 a 17 il numero delle convocate rispetto all’ultimo raduno. Inizia a prendere forma la squadra che tenterà l’assalto al titolo continentale. L’elenco definitivo arriverà dopo il collegiale con i Paesi Bassi, programmato a ridosso del torneo.

Restano fuori da questo raduno, dunque, sette azzurre: Cristina Malluzzo (Cosenza), Paola Di Maria e Benedetta Cabona (Rapallo), Olimpia Sesena e Margherita Minuto (SIS Roma), Vittoria Sbruzzi (Ekipe Orizzonte) e Gaia Acerbotti (Lazio).

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola, Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Beatrice Cassarà, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste).

Staff: commissario tecnico Carlo Silipo, assistenti tecnici Mino Di Cecca e Marco Manzetti, team manager Elena Gigli, preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, fisioterapisti Federica Ancidei e Giorgio Peresempio, medici Pietro Jansiti e Virginia Desiderio.