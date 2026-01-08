PallanuotoSport in tv
Dove vedere gli Europei di pallanuoto 2026 in tv: chi detiene i diritti dell’evento
Gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile si terranno a Belgrado, in Serbia, da sabato 10 a domenica 25 gennaio: il Settebello è stato inserito nel Girone D, dove affronterà la Turchia domenica 11, la Slovacchia martedì 13 e la Romania giovedì 15.
Le prime tre classificate avanzeranno alla seconda fase, dove il Girone D è accoppiato al Girone B: le squadre giocheranno altri tre match in un girone da sei, al termine del quale le prime due classificate disputeranno semifinali e finali, mentre le altre si contenderanno i piazzamenti di rincalzo.
I diritti tv degli Europei di pallanuoto sono stati acquistati per l’Italia dalla Rai, che trasmetterà tutti i match del Settebello della prima e della seconda fase, oltre alle semifinali ed alle finali, per un totale di dieci incontri. Tutte le altre sfide saranno visibili in streaming su EuroAquatics TV.
La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD (match dell’Italia, semifinali e finali), mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play (match dell’Italia, semifinali e finali) ed EuroAquatics TV (tutti gli altri incontri), infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026
Girone A: Malta, Francia, Montenegro, Ungheria.
Girone B: Slovenia, Grecia, Croazia, Georgia.
Girone C: Paesi Bassi, Israele, Serbia, Spagna.
Girone D: Turchia, Romania, Italia, Slovacchia.
PRIMA FASE A GIRONI
10/1/2026 – 1a GIORNATA
12:45 (C2 – C4) Israele – Spagna
15:15 (A2 – A4) Francia – Ungheria
18:00 (A1 – A3) Malta – Montenegro
20:30 (C1 – C3) Paesi Bassi – Serbia
11/1/2026 – 2a GIORNATA
12:45 (D1 – D3) Turchia – Italia
15:15 (D2 – D4) Romania – Slovacchia
18:00 (B1 – B3) Slovenia – Croazia
20:30 (B2 – B4) Grecia – Georgia
12/1/2026 – 3a GIORNATA
12:45 (A1 – A2) Malta – Francia
15:15 (A4 – A3) Ungheria – Montenegro
18:00 (C1 – C2) Paesi Bassi – Israele
20:30 (C4 – C3) Spagna – Serbia
13/1/2026 – 4a GIORNATA
12:45 (B4 – B3) Georgia – Croazia
15:15 (B1 – B2) Slovenia – Grecia
18:00 (D4 – D3) Slovacchia – Italia
20:30 (D2 – D1) Romania – Turchia
14/1/2026 – 5a GIORNATA
12:45 (A1 – A4) Malta – Ungheria
15:15 (C1 – C4) Paesi Bassi – Spagna
18:00 (A2 – A3) Francia – Montenegro
20:30 (C2 – C3) Israele – Serbia
15/1/2026 – 6a GIORNATA
12:45 (D1 – D4) Turchia – Slovacchia
15:15 (D2 – D3) Romania – Italia
18:00 (B1 – B4) Slovenia – Georgia
20:30 (B2 – B3) Grecia – Croazia
SECONDA FASE A GIRONI
16/1/2026 – 1a GIORNATA
10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4A – 4C
12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4B – 4D
15:30 (GRUPPO E) 3A – 1C
18:00 (GRUPPO E) 1A – 3C
20:30 (GRUPPO E) 2A – 2C
17/1/2026 – 2a GIORNATA
10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4B – 4C
12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4D – 4A
15:30 (GRUPPO F) 3B – 1D
18:00 (GRUPPO F) 1B – 3D
20:30 (GRUPPO F) 2B – 2D
18/1/2026 – 3a GIORNATA
10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4A – 4B
12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4D – 4C
15:30 (GRUPPO E) 3A – 2C
18:00 (GRUPPO E) 2A – 3C
20:30 (GRUPPO E) 1A – 1C
19/1/2026 – 4a GIORNATA
15:30 (GRUPPO F) 3B – 2D
18:00 (GRUPPO F) 2B – 3D
20:30 (GRUPPO F) 1B – 1D
20/1/2026 – 5a GIORNATA
15:30 (GRUPPO E) 3C – 3A
18:00 (GRUPPO E) 2C – 1A
20:30 (GRUPPO E) 1C – 2A
21/1/2026 – 6a GIORNATA
15:30 (GRUPPO F) 3D – 3B
18:00 (GRUPPO F) 2D – 1B
20:30 (GRUPPO F) 1D – 2B
FASE FINALE
22/1/2026 – FINALI DAL 5° AL 12° POSTO
12:45 11°-12° POSTO 6E – 6F
15:15 9°-10° POSTO 5E – 5F
18:00 7°-8° POSTO 4E – 4F
20:30 5°-6° POSTO 3E – 3F
23/1/2026 – SEMIFINALI
17:00 (53) 1°-4° POSTO 1E – 2F
20:30 (54) 1°-4° POSTO 1F – 2E
24/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO
25/1/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO
17:00 3°-4° POSTO perdente 53 – perdente 54
20:30 1°-2° POSTO vincente 53 – vincente 54
PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (match dell’Italia, semifinali e finali).
Diretta streaming: Rai Play (match dell’Italia, semifinali e finali) ed EuroAquatics TV (tutti gli altri incontri).
Diretta live testuale: per i match dell’Italia su OA Sport.