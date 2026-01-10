Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

Le chiacchiere si azzerano, è il momento di entrare in acqua e lasciare che il campo possa finalmente emettere i suoi verdetti. L’Italia inizia il suo cammino negli Europei di pallanuoto, competizione che si svolgerà a Belgrado fino al 25 gennaio, dal match contro la Turchia.

L’incontro, valevole per la prima giornata del girone D della rassegna continentale, si disputerà domani alle ore 12:45. A seguire la Romania affronterà la Slovacchia nel match che inizierà alle 15:15. Doveroso ricordare che, in base alla nuova formula della competizione, le prime tre accederanno alla seconda fase contro le prime tre della pool B comprendente Croazia, Grecia, Georgia e Slovenia.

L’incontro con i turchi rappresenta l’inizio di torneo migliore possibile per una squadra profondamente rinnovata. Il Settebello ha bisogno di crescere di partita in partita in vista delle sfide decisive, match nei quali la pressione sarà certamente molto più alta rispetto alle prime abbordabili uscite.

Il match tra Italia e Turchia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, non sarà trasmesso in diretta tv. RaiSport HD proporrà la trasmissione in differita alle 16:20, mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay Sport 1, infine OA Sport vi fornirà la cronaca del match immediatamente dopo il fischio finale dell’incontro.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA EUROPEI PALLANUOTO 2026

Domenica 11 Gennaio

12.45 Prima fase-Girone D: Italia-Turchia differita tv RaiSport HD ore 16:20

