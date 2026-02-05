LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa nella finale per il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa si gioca la medaglia di bronzo.

Dopo la durissima semifinale persa contro le campionesse in carica dell’Olanda e l’Italia corre spedita verso l’ultimo obiettivo: la finale per la medaglia del bronzo contro la Grecia campione del mondo e della World Cup in carica. Sarà ancora la rivincita della “finalina” di Eindhoven di due anni fa dove il Setterosa perse 7-6 con una rete di Eleftheriadou dal perimetro a quattro dalla fine. La Grecia arriva a questa sfida dopo l’altra semifinale contro l’Ungheria, chiusa ai rigori con gli errori fatali di Myriokefalitaki e Siouti.

Ovviamente dopo le semifinali chi avrà recuperato più rapidamente dal punto di vista mentale si giocherà le maggiori possibilità di medaglia, che al Setterosa manca dall’edizione di Spalato 2022. Ci sarà da impegnarsi tanto in difesa come contro il grande attacco olandese cui sono state concesse ben otto reti; ma sarà principale implementare le soluzioni offensive punto di forza della nazionale azzurra .

Il successo della Grecia per 15-10 del precedente di cinque giorni fa è avvenuto costruendo la vittoria sul grande parziale iniziale di 6-1 contro l’Italia. Le punte principali sono il capitano Eleftheria Plevritou, sempre pronta a prendersi le responsabilità della rosa nei momenti difficili, e l’istrionica mancina Xenaki che gioca tra centro e esterno, con movimenti e tiri che destabilizzano le difese avversarie.

La rosa dell’Italia:

ITALIA: Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste). CT Carlo Silipo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:15. Buon divertimento!