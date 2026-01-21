Calcio femminile, Inter vittoriosa nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Pari nel derby di Roma

Messo in archivio il pareggio 1-1 tra Milan e Fiorentina, si sono tenute quest’oggi altre due partite valide per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2026 di calcio femminile. Il riferimento è alle sfide Ternana Women-Inter e Lazio-Roma.

Alle ore 18:00 a Narni la compagine umbra, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, ha ospitato una Beneamata lanciatissima dopo il 2-1 di domenica alla Juventus. Pronostici rispettati e successo delle nerazzurre che possono aver ipotecato la qualificazione alle semifinali.

La formazione allenata da Gianpiero Piovani ha realizzato un gol per tempo: al 26′ ha sbloccato il risultato con la belga Marie Detruyer e al 57′ ha raddoppiato grazie alla marcatura dell’attaccante Benedetta Glionna. Un risultato che, pensando al ritorno di mercoledì 28 gennaio tra le mura amiche, dovrebbe mettere abbastanza al sicuro la formazione nerazzurra.

Nell’altra sfida di giornata, invece, si affrontavano a Formello giallorosse e biancocelesti nel terzo derby stagionale, con le ragazze allenate da Luca Rossettini che avevano vinto i due precedenti, ovvero a Castellammare (semifinale Serie A Women’s Cup) e al Tre Fontane (in campionato). In questo caso, è arrivato un pareggio a reti bianche. Decisivo sarà il ritorno (28 gennaio).