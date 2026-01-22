Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

Sabato 24 gennaio alle ore 14:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 farà il proprio esordio negli Europei 2026. Azzurri inseriti nel Gruppo D, affronteranno nella prima giornata del proprio girone il Portogallo in un confronto molto difficile. Alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia), su un parquet che già nel 2018 aveva ospitato la fase finale della rassegna continentale, la selezione allenata dal Salvo Samperi vorrà fare bene.

Anzitutto, si vorrà puntare al passaggio di turno. Il format della competizione prevede che le 16 squadre qualificate suddivise in quattro raggruppamenti da quattro conquistino la qualificazione alle sfide a eliminazione diretta con i primi due posti di ciascun girone.

Gli azzurri, oltre che coi lusitani, se la vedranno martedì 27 gennaio contro la Polonia (ore 20:30) e giovedì 29 contro l’Ungheria (ore 20:30). Il pass per i quarti di finale sarà in ballo in queste tre partite. Appare evidente come la sfida contro i portoghesi sia la più complicate e uscire dal campo con un riscontro positivo sarebbe importante proprio per gli equilibri del gruppo.

La partita tra Italia e Portogallo, valida per la fase a gironi degli Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena sabato 24 gennaio alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia) a partire dalle ore 14:30. Non è prevista copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire il match via streaming su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

DOVE VEDERE ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI CALCIO A 5 2026 IN TV

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30 Italia vs Portogallo alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia)

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1

Diretta testuale: OA Sport