Calcio
Calcio, la Juventus batte il Napoli nello scontro diretto in Serie A. Milan frenato dalla Roma
Domenica 25 gennaio che ha visto lo svolgimento di altre cinque partite valevoli per il ventiduesimo turno (il terzo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Tanti gol e alcuni risultati pesanti per le zone alte della classifica nei match odierni, in attesa del posticipo di domani sera tra Hellas Verona e Udinese che completerà il programma.
Il big match serale dell’Olimpico è terminato con il pareggio 1-1 tra Roma e Milan, che si sono spartite la posta in palio ottenendo un punto a testa. I rossoneri, passati in vantaggio al 62′ con De Winter e ripresi al 74′ da Pellegrini (su rigore), consolidano così la seconda piazza nella graduatoria del campionato (a +4 sulle terze) scivolando però a -5 dall’Inter capolista.
Vittoria importante per la Juventus, che torna a ruggire davanti al pubblico dello Stadium dopo l’inopinata sconfitta di Cagliari e centra il terzo successo nelle ultime quattro gare di campionato battendo il Napoli (contro lo storico ex bianconero Antonio Conte) nello scontro diretto con un netto 3-0 firmato da David, Yildiz e Kostic. I bianconeri respingono dunque l’assalto del Como e restano al quinto posto in classifica, avvicinandosi a -1 dai partenopei che chiudono virtualmente la zona Champions insieme alla Roma.
Prosegue il periodo positivo (almeno in Italia) dell’Atalanta, che travolge il Parma imponendosi in casa per 4-0 grazie alle reti di Scamacca su rigore, De Roon, Raspadori e Krstovic restando in settima posizione a quota 35 punti con un vantaggio di cinque lunghezze sul Bologna, incappato oggi nel secondo KO di seguito subendo la clamorosa rimonta del Genoa, capace di ribaltare la situazione da 0-2 a 3-2 (dopo l’espulsione a Skoruski che ha lasciato i felsinei in dieci). Da registrare infine la vittoria casalinga per 1-0 del Sassuolo sulla Cremonese con il gol decisivo di Fadera al 3′.