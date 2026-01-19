Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Giugliano decisiva, Giraldi saracinesca

Una decima giornata di grande rilievo per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnata dalla vittoria della capolista Roma, abile a battere il Sassuolo per 2-1 consolidando il primato, ma anche del successo dell’Inter che, nella fattispecie, ha battuto la Juventus per 2-1 raggiungendola al secondo posto in classifica. Ma quali sono state le giocatrici italiane a brillare lo scorso weekend? Scopriamolo avvalendoci delle statistiche offerte da OPTA per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

SERIE A 2025-2026 CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA DECIMA GIORNATA

CARLOTTA MASU (PARMA) – Grande partita quella della parmigiana nel pari a reti bianche contro il Milan. La giocatrice è stata infatti quella ad ingaggiare più contrasti, ben sette, vincendone quattro. Tra tutte è stata anche quella a toccare più palloni, arrivando a quota 69.

ASTRID GIRALDI (COMO) – Come spesso capita, il portiere comasco ha letteralmente alzato la saracinesca, effettuando complessivamente cinque parate totali. Un muro.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Ovunque decisiva. La pedina fondamentale della compagine giallarossa non ha soltanto messo a referto pronti-via la rete del momentaneo 1-0 in occasione della partita contro il Sassuolo, ma si è anche rivelata la calciatrici ad effettuare più tiri (4), cross (8) e, altro aspetto non banale, passaggi nella tre quarti avversaria (19).

ALICE CORELLI (ROMA) – Un goal che vale da solo il prezzo del biglietto. Un destro al volo che si insacca in rete per il 2-1 finale. Per l’ennesima volta cinica e decisiva.

GIADA CIMO’ (TERNANA) – L’ultima ad arrendersi, trovando tra l’altro un goal vittoria al 90′ nell’incontro contro la Lazio. A questo si aggiungono anche i tanti tiri (5), sintomo di un atteggiamento propositivo.