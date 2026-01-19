Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Calcio

Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Giugliano decisiva, Giraldi saracinesca

Pubblicato

26 minuti fa

il

Per approfondire:
Manuela Giugliano
Manuela Giugliano/ IPA Agency

Una decima giornata di grande rilievo per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnata dalla vittoria della capolista Roma, abile a battere il Sassuolo per 2-1 consolidando il primato, ma anche del successo dell’Inter che, nella fattispecie, ha battuto la Juventus per 2-1 raggiungendola al secondo posto in classifica. Ma quali sono state le giocatrici italiane a brillare lo scorso weekend? Scopriamolo avvalendoci delle statistiche offerte da OPTA per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

SERIE A 2025-2026 CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA DECIMA GIORNATA

CARLOTTA MASU (PARMA) – Grande partita quella della parmigiana nel pari a reti bianche contro il Milan. La giocatrice è stata infatti quella ad ingaggiare più contrasti, ben sette, vincendone quattro. Tra tutte è stata anche quella a toccare più palloni, arrivando a quota 69. 

ASTRID GIRALDI (COMO) – Come spesso capita, il portiere comasco ha letteralmente alzato la saracinesca, effettuando complessivamente cinque parate totali. Un muro.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Ovunque decisiva. La pedina fondamentale della compagine giallarossa non ha soltanto messo a referto pronti-via la rete del momentaneo 1-0 in occasione della partita contro il Sassuolo, ma si è anche rivelata la calciatrici ad effettuare più tiri (4), cross (8) e, altro aspetto non banale, passaggi nella tre quarti avversaria (19).

ALICE CORELLI (ROMA) – Un goal che vale da solo il prezzo del biglietto. Un destro al volo che si insacca in rete per il 2-1 finale. Per l’ennesima volta cinica e decisiva.

GIADA CIMO’ (TERNANA) – L’ultima ad arrendersi, trovando tra l’altro un goal vittoria al 90′ nell’incontro contro la Lazio. A questo si aggiungono anche i tanti tiri (5), sintomo di un atteggiamento propositivo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità