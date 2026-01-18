Calcio
Calcio femminile, la Roma non sbaglia nella domenica di Serie A, l’Inter batte la Juve
Prosegue a passo spedito il cammino della Roma nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Le giallorosse hanno infatti incasellato la seconda vittoria consecutiva battendo in casa il Sassuolo per 2-1 consolidando così la prima posizione in classifica godendo di 25 punti.
Subito in vantaggio le capitoline, complice la rete di Giugliano che con un tocco di destro da dentro l’area supera il portiere avversario. Le neroverdi si confermano però squadra quadrata e, con oculata pazienza, al 35’ ripristinano gli equilibri iniziali sfruttando il guizzo di Clelland. Il match entra dunque in una fase molto delicata, sbloccata solo al 79’, quando Corelli trova un destro al volo su assist di Bergamaschi.
Non risponde presente la Juventus, uscita battuta dal campo dell’Inter. Partono meglio le bianconere, mettendo a referto il goal del vantaggio dopo appena quattro minuti di orologio con un’ottima imbucata di testa da parte di Salvai. Le nerazzurre però non ci stanno e, al 13′, trovano il pareggio con Wullaert, messa sola davanti alla porta grazie all’assistenza di Vilhjalmsdottir Poi, al 35′, un colpo di testa da parte di Milinkovic regala il vantaggio alle compagne.
Beffa infine per la Lazio, battuta dalla Ternana per 1-0 con un sigillo di Pellegrino Cimò segnato al 90′.