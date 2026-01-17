Calcio femminile, Fiorentina fermata dal Genoa nel 10° turno di Serie A. Pari di Milan e Napoli

Minuto di raccoglimento quest’oggi in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso nella notte all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La massima serie del calcio femminile piange la morte del massimo dirigente della Viola in un sabato che ha dato il via alle danze nel 10° turno, il primo del 2026.

Proprio il club gigliato protagonista dei tre incontri andati in scena. Al Viola Park la compagine toscana affrontava il Genoa e sperava di dedicare il successo a Commisso. La partita contro le genovesi, però, si è conclusa sullo score di 1-1. La formazione di casa ha sbloccato il risultato nei minuti di recupero della prima frazione (45+4′), grazie a Emma Severini che ha trasformato dal dischetto.

Sempre nell’extra time, ma stavolta della seconda frazione, è arrivato il pari delle rossoblu. L’islandese Birta Georgsdottir si è fatta trovare pronta all’appuntamento e al 90+1′ ha punito la retroguardia della Fiorentina. Un risultato che non può soddisfare la squadra allenata da Pablo Pinones Arce, visti i propositi di avvicinarsi alla capolista (Roma). Le viola sono attualmente sì seconda, ma -4 e con una partita in più.

Altro pareggio, stavolta a reti bianche, tra Parma e Milan. Le gialloblu ripartivano dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Women per mano della Lazio (dopo i supplementari) e da due sconfitte consecutive in campionato, mentre le rossonere, che invece giocheranno la prossima settimana l’andata dei quarti di Coppa Italia, volevano riscattarsi dopo il pesante ko nel derby in Serie A (5-1). Alla fine della fiera, un punto per ciascuno.

Nel match delle 18:00 tra Napoli Women e Como Women, terzo pari (0-0) tra due squadre che ambivano ai tre punti per rilanciarsi nelle zone alte della classifica. Missione fallita.