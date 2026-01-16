Calcio femminile, riprende la rincorsa alla Roma nel 10° turno di Serie A. Juventus-Inter match clou

La Serie A di calcio femminile riprende dopo una lunga pausa. Nel frattempo, le protagoniste del torneo sono state impegnate negli incontri di Coppa Italia, disputati a fine 2025. Inoltre, l’11 gennaio, a Pescara, è stato assegnato il primo trofeo del 2026: la Supercoppa Italiana. Nella sfida tra Juventus e Roma, le bianconere si sono imposte in rimonta grazie a un gol “alla Roberto Bettega” firmato da Cristiana Girelli.

Le giallorosse proveranno a riscattarsi immediatamente in campionato, dove guidano la classifica dopo nove giornate. Sono 22 i punti finora conquistati da Manuela Giugliano e compagne, che domenica 18 gennaio affronteranno il Sassuolo al “Tre Fontane”, con l’obiettivo di ribadire la propria superiorità.

A cinque lunghezze di distanza inseguono Juve e Fiorentina. La formazione di Max Canzi è attesa dalla difficile trasferta all’Arena Civica Gianni Brera contro l’Inter: un derby d’Italia in cui la Beneamata cercherà di giocare un brutto scherzo all’eterna rivale, anche per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che valgono la qualificazione alla Champions League. Il match si preannuncia intenso e combattuto, con calcio d’inizio domenica 18 gennaio alle 15:30.

La Fiorentina, invece, ospiterà il Genoa allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park. Le gigliate partono con i favori del pronostico contro le rossoblù, penultime in classifica. La partita è in programma 17 gennaio alle 15:00, in un sabato che prevede anche le sfide Parma-Milan e Napoli Women-Como Women. Il turno si completerà domenica alle 15:00 con il confronto allo Stadio Moreno Gubbiotti tra Ternana Women e Lazio.