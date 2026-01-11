Calcio femminile: una prodezza di Cristiana Girelli regala alla Juventus la Supercoppa Italiana

La quinta sinfonia della Juventus. La squadra di Massimiliano Canzi ha vinto per 2-1 la Supercoppa Italiana 2025-2026 di calcio femminile, battendo la Roma allo Stadio Adriatico di Pescara grazie ad una prodezza eccezionale di Cristiana Girelli, rivelatasi per l’ennesima volta decisiva. Si tratta del quinto successo della storia del club piemontese dopo quelli conquistati nel 2019, 2020, 2021 e 2023.

Sono le capitoline a partire meglio, oltre che a sbloccare il risultato una volta arrivate al venticinquesimo giro di orologio, complice la bella intuizione di Viens che appoggia la sfera al centro per Giugliano, la quale non la sbaglia mettendo a referto lo 0-1.

Ma la Juve non ci sta e, con oculata calma, riesce a pareggiare i conti a due minuti dalla fine del tempo regolamentare grazie al tap-in vincente di Vangsgaard, la più lesta a raccogliere l’iniziativa di Beccari. Il match, come logico che sia, si incanala in un vortice di emozioni, tensioni e paura di sbagliare.

Nella ripresa non mancano le occasioni per la Roma, prima con un destro di Greggi al 50′, poi con un altro di Pilgrim al 58′ deviato e, più tardi, con Viens che, sola davanti al portiere al 70′ manda la sfera alta sopra la traversa. La canadese si ritroverà in una situazione simile al 78′, trovando però il corpo di De Jong in respinta.

Ma quando tutto lasciava presagire un possibile prolungamento della disputa ai tempi di supplementari, è emerso tutto l’estro della bomber bianconera Cristiana Girelli, la quale all’86’ sul tiro di Lenzini si inventa una deviazione di tacco alla Bettega che si insacca in rete per la gioia del popolo juventino, al momento con due trofei su due in stagione dopo la vittoria alla Serie A Women’s Cup.