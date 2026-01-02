Calcio a 5: lo Sporting Sala Consilina apre la 14esima di Serie A con un successo

La 14esima “spezzettata” giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente aperta, la prima dell’anno nuovo. A fronteggiarsi al Centro Sportivo Meridionale — San Rufo sono state lo Sporting Sala Consilina e il Saviatesta Mantova.

Il match ha visto imporsi i campani, padroni di casa, con lo score di 3-2. Partenza forte per la squadra di Felipe Conde: reti di Igor, Carducci e Fatiguso nei primi 8 minuti per il 3-0 con cui si è andati all’intervallo.

Nella ripresa, reazione dei lombardi: subito Cabeca e poi Wilde per il 3-2, prima del 26′. Gara riaperta con gli uomini di Giuseppe Milella a provarci, senza però riuscire a riequilibrare le sorti del gioco.

Domani, sabato 3 gennaio, il massimo campionato italiano di futsal tornerà in campo con la gara fra CDM e Sandro Abate. Le altre gare si terranno giovedì 8 gennaio, dal momento che fra il 4 e il 5 gennaio invece si terrà la Supercoppa Italiana a Eboli: Meta Catania-Genzano e Eboli-Napoli, queste le semifinali in agenda.