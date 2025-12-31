Calcio a 5Sport in tv
Calendario Europei calcio a 5 2026: programma, orari, tv, streaming
Gli Europei 2026 di calcio a 5 si terranno dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia: ci sarà anche l’Italia, inserita nel Girone D, che nella prima fase sfiderà il 24 gennaio il Portogallo alle ore 14:30, il 27 gennaio la Polonia alle ore 20:30, ed il 29 gennaio l’Ungheria alle ore 20:30.
La diretta tv degli Europei di calcio a 5 sarà affidata a Rai Sport HD per le partite dell’Italia, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play per le partite dell’Italia e di uefa.tv per tutto il torneo, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI CALCIO A 5 2026
Gruppi
Gruppo A: Lettonia, Croazia, Georgia, Francia
Gruppo B: Lituania, Armenia, Cechia, Ucraina
Gruppo C: Slovenia, Bielorussia, Spagna, Belgio
Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo, Polonia
Prima fase
21 gennaio
Croazia vs Francia — 16:00 (Riga)
Lettonia vs Georgia — 19:00 (Riga)
22 gennaio
Armenia vs Ucraina — 16:00 (Kaunas)
Lituania vs Cechia — 19:00 (Kaunas)
23 gennaio
Bielorussia vs Belgio — 17:30 (Lubiana)
Slovenia vs Spagna — 20:30 (Lubiana)
24 gennaio
Italia vs Portogallo — 14:30 (Lubiana)
Ungheria vs Polonia — 17:30 (Lubiana)
25 gennaio
Croazia vs Georgia — 13:00 (Riga)
Armenia vs Cechia — 13:00 (Kaunas)
Francia vs Lettonia — 16:00 (Riga)
Ucraina vs Lituania — 16:00 (Kaunas)
26 gennaio
Bielorussia vs Spagna — 17:30 (Lubiana)
Belgio vs Slovenia — 20:30 (Lubiana)
27 gennaio
Ungheria vs Portogallo — 17:30 (Lubiana)
Polonia vs Italia — 20:30 (Lubiana)
28 gennaio
Lettonia vs Croazia — 16:30 (Riga)
Georgia vs Francia — 16:30 (Kaunas)
Cechia vs Ucraina — 19:30 (Riga)
Lituania vs Armenia — 19:30 (Kaunas)
29 gennaio
Slovenia vs Bielorussia — 17:30 (Lubiana)
Spagna vs Belgio — 17:30 (Lubiana — Tivoli Arena)
Portogallo vs Polonia — 20:30 (Lubiana)
Italia vs Ungheria — 20:30 (Lubiana — Tivoli Arena)
Seconda fase
Quarti di finale
31 gennaio – Riga e Kaunas ore 16:00 o 19:00
Quarto di finale 1 (QF1): 1a classificata Gruppo B vs 2a classificata Gruppo A
Quarto di finale 2 (QF2): 1a classificata Gruppo A vs 2a classificata Gruppo B
1 febbraio – Lubiana ore 16:00 o 19:00
Quarto di finale 3 (QF3): 1° classificato Gruppo C vs 2° classificato Gruppo D
Quarto di finale 4 (QF4): 1° classificato Gruppo D vs 2° classificato Gruppo C
Semifinali
4 febbraio – Lubiana ore 17:00 o 20:30
Semifinale 1 (SF1): Vincente QF2 vs Vincente QF4
Semifinale 2 (SF2): Vincente QF1 vs Vincente QF3
Finali
7 febbraio – Lubiana
Finale per il 3° posto: Perdente SF1 vs Perdente SF2 ore 16:00
Finale per il 1° posto: Vincente SF1 vs Vincente SF2 ore 19:30
PROGRAMMA EUROPEI CALCIO A 5 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD per le partite dell’Italia.
Diretta streaming: Rai Play per le partite dell’Italia, uefa.tv per tutto il torneo.
Diretta live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.