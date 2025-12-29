Calcio a 5
Calcio a 5: Genzano vince contro la Sandro Abate chiudendo la 13esima giornata della Serie A
La 13esima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa, dopo un programma molto spezzettato ma sempre ricco di gol e di emozioni.
Questa sera, lunedì 29 dicembre, Genzano ha completato l’agenda del massimo campionato italiano vincendo in trasferta per 3-7 sul campo della Sandro Abate, in quel del Pala Del Mauro di Avellino.
Molto bravi gli uomini di Colini a recuperare l’iniziale svantaggio griffato da Galletto, poi autore di una tripletta, trovando il pari con Taborda al quarto d’ora e poi piazzando l’allungo con Barrichello, capace di infilare la palla in porta per l’1-2 e l’1-3 a cavallo dei due tempi aprendo la strada alla gestione finale del match da parte degli ospiti, con l’azzurro in grado anche lui di mettere a referto una tripletta.
Il campionato torna nel 2026 con la 14esima giornata fra il 2, 3 e 8 gennaio, visto che 4 e 5 gennaio si giocherà la Supercoppa Italiana. Di seguito la classifica aggiornata:
L84 Torino 29 (punti)
Meta Catania 28
Feldi Eboli 26
Roma 1927 25
Sporting Sala Consilina 23
Napoli Futsal 21
Genzano 17
Active Network 17
Fortitudo Pomezia 14
Capurso 12
Sandro Abate 11
Cosenza 10
Mantova 10
Came Treviso 10
CDM Futsal 6