Laura Nolte domina a Oberhof e, dopo il monobob, vince anche la Coppa del Mondo di bob a 2

Laura Nolte ha completato la sua missione, si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania), settimo ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2026 e ha conquistato il titolo al termine di una annata eccezionale. Sulla pista di casa, l’atleta teutonica ha fatto il vuoto, rifilando distacchi abissali a tutte le rivali, confermandosi la dominatrice di questa era del bob femminile.

La classifica finale della Coppa del Mondo vede quindi il dominio di Laura Nolte che alza al cielo la sua quarta Sfera di Cristallo nel bob a 2 (dopo quella nel monobob vinta ieri) con 1525 punti contro i 1428 di Kaillie Humphries, i 1370 di Kim Kalicki ed i 1332 di Lisa Buckwitz.

La gara odierna ha visto il successo di Laura Nolte con il tempo complessivo di 1:52.33 (prima manche in 55.96 e seconda in 53.37) con un margine di vantaggio enorme, 90 centesimi, sulla statunitense Kaillie Humphries (56.35 e 56.88) l’ultima a mollare, mentre completa il podio la tedesca Kim Kalicki (56.59 e 56.80) a 1.06.

Quarta posizione per l’austriaca Katrin Beierl (55.90 e 57.33) a 1.90, quinta per la canadese Cynthia Appiah (56.81 e 57.63) a 2.11, mentre in sesta si classifica la tedesca Lisa Buckwitz (57.06 e 57.59) a 2.32. Settima posizione per la statunitense Elana Meyers Taylor (55.13 e 57.65) a 2.45, ottava per la svizzera Debora Annen (55.30 e 57.64) a 2.63, nona per la francese Margot Boch (55.45 e 57.58) a 2.70, mentre completa la top10 la canadese Bianca Ribi (57.30 e 57.78) a 2.75.