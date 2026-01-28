Biathlon, Samuela Comola conquista l’argento agli Europei nell’individuale!

A Sjusjøen (Norvegia) si aprono con un argento per l’Italia gli Europei Open 2026 di biathlon, validi anche per l’IBU Cup 2025-2026: nell’individuale femminile chiude alla piazza d’onore Samuela Comola, che si ferma a soli 3″ dal titolo continentale. Tra gli uomini, invece, il miglior azzurro è Didier Bionaz, quinto.

Nella 15 km individuale femminile l’oro europeo va all’ucraina Anastasiya Merkushyna, che trova lo zero al poligono e si impone in 45’33″9, beffando per appena 3″0 l’azzurra Samuela Comola, che paga a caro prezzo un errore nell’ultima serie. L’italiana, però, è brava a bruciare in volata la transalpina Voldiya Galmace Paulin, terza a 4″8: la francese, partita 1′ dopo Comola, commette 2 errori al tiro e non riesce a sopravanzare l’azzurra sugli sci.

Quarta posizione per la tedesca Marlene Fichtner, a causa di un errore nell’ultimo poligono, a 11″6. Sfiora la top ten Beatrice Trabucchi, 13ma con 19/20 al tiro a 1’54″3, mentre termina 21ma Linda Zingerle, la quale con 4 bersagli mancati chiude a 2’30″9.

Nella 20 km individuale maschile il titolo continentale viene conquistato dal transalpino Antonin Guigonnat, che fa 20/20 al tiro e chiude in 52’08″9 lasciando ad 1’11″0 il padrone di casa norvegese Isak Frey, che commette due errori a terra, mentre il bronzo va all’altro francese Valentin Lejeune, terzo con un bersaglio mancato, a 1’13″3.

Resta ai piedi del podio il tedesco Elias Seidl, quarto con 19/20 al poligono, a 1’14″1, mentre si classifica quinto l’azzurro Didier Bionaz, con due errori in piedi, a 1’22″0, davanti al norvegese Vetle Paulsen, sesto con un solo bersaglio mancato, a 1’31″3.

Settima piazza ex aequo per Christoph Pircher ed il tedesco Leonhard Pfund, entrambi con due errori ed un distacco di 1’34″8. Molto bene anche Marco Barale, 15° a 2’25″1, e Davide Compagnoni, 16° a 2’28″7, mentre risultano maggiormente attardati Daniele Cappellari, 37° a 3’55″2, e Felix Ratschiller, 70° a 6’39″4.