Biathlon, Martina Trabucchi e Nicola Romanin sono i migliori azzurri nelle sprint dell’IBU Cup ad Arber

La quarta tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, in corso di svolgimento ad Arber, in Germania, prosegue con le sprint, che premiano tra gli uomini il norvegese Fredrik Vold e tra le donne la francese Paula Botet. In casa Italia i migliori sono Nicola Romanin, 20°, nel settore maschile e Martina Trabucchi, 16ma, nel comparto femminile.

Nella 10 km sprint maschile il norvegese Fredrik Vold si impone con un errore in piedi in 28’10″9, battendo di 3″3 il francese Emilien Claude, secondo nonostante lo zero al poligono, mentre completa il podio l’altro norvegese Sivert Gerhardsen, il quale manca un bersaglio nella seconda serie, terzo a 9″5.

Il miglior azzurro è Nicola Romanin, con due errori al tiro, 20° a 1’14″5, mentre Marco Barale, con un bersaglio mancato a terra, è 25° a 1’20″2. Non vanno a punti, ma prenderanno parte alla pursuit di domani, Nicolò Betemps, 45° a 2’18″9, Daniele Cappellari, 46° a 2’19″2, Cristoph Pircher, 48° a 2’20″8, e Davide Compagnoni, 49° a 2’20″9.

Nella 7.5 km femminile successo della francese Paula Botet, con un errore a terra, in 22’58″4, davanti alla tedesca Sophia Schneider, seconda con un bersaglio mancato nella prima serie, a 7″9, ed all’altra transalpina Amandine Mengin, terza con 10/10 al tiro, a 8″3.

In casa Italia la migliore è Martina Trabucchi, 16ma con un errore in piedi, a 1’14″5, seguita da Fabiana Carpella, 19ma con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 1’27″8. A punti anche Ilaria Scattolo, 24ma con 9/10 al tiro, a 1’37″6, Sara Scattolo, 36ma con un errore a terra, a 2’01″4, e Beatrice Trabucchi, 37ma con un bersaglio mancato nella prima serie, a 2’07″4. Disputerà la pursuit di domani anche Astrid Ploesch, 49ma con due errori, a 2’50″4.