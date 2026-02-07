Biathlon, Samuela Comola a ridosso della top ten nella pursuir dell’IBU Cup a Sjusjoen

Si chiude la tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon andata in scena a Sjusjoen, in Norvegia: nella 10 km pursuit femminile si impone l’austriaca Lea Rothschopf, mentre la migliore delle azzurre è Samuela Comola, che sfiora la top ten e si classifica 11ma.

L’austriaca Lea Rothschopf coglie il successo, con 18/20 al tiro, con il tempo di 31’21″5, andando a precedere di 10″2 la svedese Emma Nilsson, seconda con 20/20 al poligono, mentre completa il podio la francese Sophie Chauveau, terza con tre bersagli mancati, a 19″2.

La migliore in casa Italia è Samuela Comola, che commette due errori al poligono, ed è undicesima a 1″35″4, mentre Fabiana Carpella manca 5 bersagli ed è diciottesima a 2’08″7. Vanno a punti anche Martina Trabucchi, 33ma, proprio davanti ad Ilaria Scattolo, 34ma, infine Linda Zingerle è 37ma.