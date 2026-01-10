Biathlon, la Francia domina la staffetta femminile di Oberhof. Italia in top ten

Dominio della Francia nella staffetta 4×6 km femminile di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: le transalpine vincono con ampio margine davanti a Norvegia e Germania, mentre l’Italia, priva di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, si classifica decima.

Netta affermazione della Francia di Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon, con le transalpine che utilizzano appena otto ricariche e vincono in solitaria con il crono di 1:18’21″9, davanti alla Norvegia di Marthe Krakstad Johansen, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Maren Kirkeeide, seconde con un un giro di penalità e sette colpi ricaricati, a 53″7.

Gradino più basso del podio per la Germania di Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz e Franziska Preuss, terza con una penalità e tredici ricariche, a 1’28″4. Resta ai piedi del podio la Finlandia, quarta con 3 penalità e 9 ricariche, a 2’07″7, davanti alla Svezia, quinta a 2’42″8, agli Stati Uniti, sesti a 2’56″9, ed alla Slovenia, settima a 2’58″3.

Si sale oltre i tre minuti di ritardo con l’Austria, ottava a 3’12″5, che precede la Polonia, nona a 3’17″3, mentre arpiona la top ten l’Italia di Rebecca Passler, Michela Carrara, Linda Zingerle ed Hannah Auchentaller, decima con un giro di penalità e ben quindici colpi ricaricati, a 3’33″3.