Basket, l’Olimpia Milano soffre ma batte Napoli nel posticipo di Serie A

L’Olimpia Milano soffre ma grazie ad secondo tempo di livello ribalta Napoli e vince il posticipo della quindicesima giornata della Serie a di basket 2025-2026. Gli uomini di coach Poeta, dopo un inizio difficile, hanno nella ripresa preso le redini della partita, rimontando i partenopei fino al 71-77 finale. Quinto successo consecutivo in campionato per i meneghini, spinti dalla solita grande prestazione di Armani Brooks con 20 punti a referto.

Napoli parte forte e segna i primi 5 punti del match prima che Milano risponda con il canestro di Brooks. LeDay pareggia ma i partenopei sorpassano con Croswell e Flagg. Dunston inchioda la nuova parità a quota 10, le squadre non trovano la via del canestro ma alla fine è la tripla di Bolton a dare il +2 ai campani. Napoli che poi allunga sul +5 con Caruso e la tripla di Flagg. I meneghini cercano di riavvicinarsi dalla lunetta ma Croswell risponde ai liberi di Mannion. A fine primo quarto il punteggio recita 23-15 per Napoli.

Nel secondo quarto, dopo un inizio confuso. è la tripla di Mitrou-Long a dare ai padroni di casa il massimo vantaggio di +9. Shields risponde ma è ancora Mitrou-Long a tenere Milano a debita distanza (+10). Bolmaro rompe gli indugi dall’arco ma Flagg risponde dopo minuti di digiuno da entrambi i lati. LeDay e Brooks portano l’Olimpia sul virtuale -7 ma nel finale Simms tiene avanti i campani. All’intervallo è 38-32 per Napoli.

Nella ripresa la rimonta milanese prosegue con Shields, LeDay e Brooks che riportano gli ospiti sul -2. I campani non segnano più e gli ospiti tornano in vantaggio grazie alla schiacciata di Nebo. Croswell rompe il digiuno napoletano e la tripla di Bolton vale il nuovo sorpasso della Gevi. A LeDay risponde nuovamente Bolton prima delle due triple di Flagg che valgono il +5. Nel finale l’Olimpia si riavvicina con la tripla di Brooks. A 10′ dalla fine, Napoli è ancora avanti (55-52).

La tripla di Mitrou-Long apre il quarto decisivo e porta a +6 i campani. Brooks però è scatenato e con sei punti consecutivi pareggia a quota 58. Napoli ritrova il vantaggio ma Nebo e Shields operano il nuovo sorpasso milanese. Croswell con i liberi rimette i partenopei a -2 a 3’34” dal termine ma Brooks segna tre punti fondamentali a meno di 2′ dalla sirena. Nel finale, Ellis mette il punto esclamativo sulla vittoria con la tripla del +8 a 27″ dalla fine. Nei secondi conclusivi Napoli ci prova con la tripla di El-Amin ma i liberi di LeDay segnano la fine del match. Punteggio di 71-77 e vittoria per l’Olimpia.