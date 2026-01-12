Basket, i migliori italiani della 15a giornata di Serie A. Saliou Niang firma la doppia doppia, sugli scudi anche Ruzzier e il giovane Calzavara

La Serie A di basket ha disputato nel weekend la quindicesima giornata per la regular season 2025-2026 in attesa del posticipo di questa sera tra la Guerri Napoli e l’Olimpia Milano che chiuderà il girone di andata e decreterà le otto qualificate alla Final Eight di Coppa Italia. Anche in questo turno i giocatori italiani si sono messi in mostra: andiamo a scoprirli quindi insieme.

9 punti di Lorenzo Uglietti e 8 punti di Luca Severini nella larga vittoria casalinga dell’Unahotels Reggio Emilia sulla Dinamo Sassari (90-68), con 9 punti equamente divisi tra Andrea Mezzanotte e Riccardo Visconti per il Banco di Sardegna. 6 punti di Luigi Patti, 3 di Francesco Martinelli e 2 di Flavio Giacalone nella partita ‘farsa’ della Trapani Shark contro la Dolomiti Energia Trentino chiusa dopo neanche 5’ sul 11-26 in favore degli ospiti dove nessun italiano è andato a referto. 6 punti di David Torresani nel ritrovato successo della Nutribullet Treviso contro l’Openjobmetis Varese (86-83), con 4 punti di capitan Matteo Librizzi tra le fila dei biancorossi. Michele Ruzzier contribuisce all’affermazione interna della Pallacanestro Trieste sull’Acqua San Bernardo Cantù (84-79) con 13 punti, con Giordano Bortolani ultimo ad arrendersi per i canturini con 16 punti.

12 punti e 8 assist del giovane Andrea Calzavara per l’APU Old Wild West Udine contro la Vanoli Cremona (82-75), con 13 punti di Giovanni Veronesi e 7 dell’italo-americano Christian Burns tra le fila della Vanoli. Saliou Niang trascina la Virtus Bologna in rimonta sull’Umana Reyer Venezia (75-81) con una doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi, al pari di Alessandro Pajola che segna 8 punti – 8 punti e 5 rimbalzi di Amedeo Tessitori per gli oro-granata, con 5 punti di Leonardo Candi e Alessandro Lever. Amedeo Della Valle sfonda la doppia cifra (11 punti) nel match che chiudeva la domenica per la Germani Brescia contro la mai doma Bertram Derthona Tortona (92-86), con 9 punti di Andrea Pecchia e Paul Biligha tra i piemontesi.