Basket, la Reggiana è inarrestabile in Europe Cup. Battuta anche Cedevita

La Reggiana non sbaglia e continua il suo percorso netto nell’Europe Cup 2025-2026. La squadra emiliana è riuscita a battere in casa i croati del Cedevita, al termine di un match concluso con il punteggio di 83-6o. La partita è stata indirizzata già dal primo quarto, nel quale la compagine italiana è sembrata superiore. La Reggiana colleziona così la quarta vittoria su altrettante gare e rimane in testa al proprio girone. Top scorer del match Jaime Echenique con 20 punti.

Inizio di partita equilibrato, Severini firma il primo +5 ma i croati si portano sotto con Vrankovic (-3). La Reggiana però mette in campo più energia e con la tripla di Caupain arriva subito sul virtuale +8. Brzoja cerca di rivaccinare Cedevita ma Echenique tiene ancora avanti la squadra italiana. Skrobot segna quattro punti consecutivi ma nel finale gli emiliani tornano a segnare con Barford. Dopo 10′ il punteggio recita 19-12 per la Reggiana.

La tripla di Buljevic porta a -6 i croati ma i padroni di casa rispondo con Uglietti. I croati però piazzano un parziale di 5-0 che vale il -3 ma Reggio risponde subito con la tripla di Rossato ed il canestro di Barford (+8). La compagine italiana difende bene ed è molto efficace dall’arco; le triple di Barford e Vitali valgono il +12. Poi tocca a Caupain aumentare il vantaggio prima che Krstanovic chiude il quarto. All’intervallo il punteggio è di 43-23 per Reggio.

Nella ripresa i croati cercano di riavvicinarsi con Skrobot ma Echenique e Barford siglano il massimo vantaggio di +18 che diviene +23 grazie a Caupain. Cedevita torna a segnare con la tripla di Daniels (-20) ma l’inesauribile Barford tiene a debita distanza gli ospiti. Nel finale di quarto i croati si riavvicinano solo sfruttando la lunetta. A 10′ dalla fine Reggio conduce 61-42.

I canestri di Skrobat e Zemljic aprono la frazione ma Vitali spara la tripla del +18. I croati non mollano e si portano sul -15 grazie a cinque punti consecutivi di Buljevic ma la tripla di Brown ferma le speranze ospiti. Echenique firma il nuovo +21, Pesic risponde siglando cinque punti in fila ma Woldetensae piazza la tripla del +19 che taglia le gambe a Cedevita ad 1’42” dal termine. Il finale serve solo per determinare il punteggio finale. Risultato di 83-60 e quarta vittoria su quattro gare per la Reggiana in Europe Cup.