Matteo Berrettini batte Kypson in lotta e supera il primo turno al Challenger di Cagliari

Matteo Berrettini prova a rilanciarsi in vista degli Internazionali d’Italia e torna a vincere una partita in lotta, imponendosi al tie-break del terzo set sullo statunitense Patrick Kypson in occasione del primo turno del Sardegna Open 2026, prestigioso evento Challenger di categoria 175 (la più importante del circuito cadetto) in programma sulla terra battuta di Cagliari.

Il finalista di Wimbledon 2021, reduce da una pessima sconfitta al debutto nel Masters 1000 di Madrid contro il croato Dino Prizmic, ha scelto di rimettersi in gioco ad un livello inferiore per andare alla ricerca di buone sensazioni e per provare a mettere in cascina dei punti preziosi nel tentativo di risalire il ranking garantendosi la presenza nel main draw dei Championships senza dover passare dalle qualificazioni o richiedere una wild card.

L’esordio di Berrettini (n.92 ATP) a Cagliari si è rivelato forse ancor più duro del previsto a cospetto del n.90 al mondo, infatti dopo essersi aggiudicato per 6-4 il primo set e aver servito per il match sul 6-5 del secondo la situazione si è improvvisamente complicata. Kypson ha strappato il servizio al romano, vincendo poi il tie-break per 7-5 e ottenendo un break immediato ad inizio terzo set.

Spalle al muro, il trentenne azzurro ha avuto la forza di reagire trovando il contro-break nell’ottavo gioco e spuntandola al tie-break decisivo con lo score di 7-5. Un successo che può dare fiducia a Matteo, chiamato però ad alzare l’asticella già a partire dal prossimo turno in cui sfiderà l’argentino Mariano Navone (n.1 del seeding) con in palio un posto ai quarti di finale nel Sardegna Open.