Basket, il tabellone della Final Eight di Coppa Italia 2026

Con la conclusione della quindicesima giornata della Serie a di basket 2025-2026, è diventato ufficiale il tabellone della Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio. La decisione del giudice sportivo sull’esclusione di Trapani ha indubbiamente modificato la situazione, con Trento che non prenderà parte alla competizione. Dentro invece Napoli, nonostante la sconfitta di questa sera contro l’Olimpia Milano.

La testa di serie numero uno sarà la Virtus Olidata Bologna, campione d’Italia in carica ed in vetta alla classifica del campionato. Le V-Nere affronteranno ai quarti di finale proprio la Guerri Napoli. La vincente di questa sfida affronterà nella prima semifinale una tra Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona che si sfideranno nel secondo quarto di finale.

Dall’altra parte del tabellone ci sarà invece l‘Olimpia Milano, reduce da sei vittorie consecutive in campionato. I meneghini cercheranno di guadagnarsi l’ingresso in semifinale affrontando la Pallacanestro Trieste. L’ultimo quarto sarà invece quello tra la Germani Brescia e l’APU Udine, all’esordio nella competizione. Le semifinali andranno in scena sabato 21 mentre domenica 22 verrà disputata la finalissima. L’anno scorso, a sorpresa, fu Trento a conquistare la Coppa battendo l’Olimpia Milano.

TABELLONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2026

(1) Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli (8)

(4) Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona (5)

(2) Germani Brescia – APU Old Wild West Udine (7)

(3) EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste (6)