Basket femminile, un’inarrestabile Schio batte Derthona e vince la sesta Coppa Italia consecutiva

La Coppa Italia non cambia padrone ed anche per quest’anno rimane a Schio. La Famila Wuber ha infatti da poco conquistato la sua sesta coppa tricolore consecutiva, l’ennesima della sua storia, battendo per 79-72 Derthona nella finale giocata a Tortona. La squadra veneta si conferma campione, al termine di un ultimo atto molto equilibrato, nel quale Derthona ha ceduto solo nelle battute finali. MVP del match Cecilia Zandalasini con 21 punti (4/5 da tre), assistita dai 16 di Shepard ed i 15 di Badiane.

Avvio di partita equilibrato; a Conte e Fontaine risponde da tre Zandalasini per la prima parità (5-5). Poi è Fondren a portare avanti le piemontesi ma Schio pareggia ancora con Shepard. Derthona vola sul +3 grazie alla tripla di Melchiori ma le venete non lasciano scappare le avversarie e si riportano sotto con Shepard (14-14). Fondren è scatenata, Toffolo è perfetta dalla lunetta e la squadra di casa chiude i primi 10′ in testa con il punteggio di 14-18.

Con un parziale di 0-4 in apertura di quarto Schio pareggia e poi sorpassa con i liberi di Badiane. Tortona però è in partita e va nuovamente in vantaggio grazie a Kunaiyi-Akpanah prima che Zanardi e Zandalasini regalino il +4 alla Famila Wuber. Leonardi pareggia a quota 32 e l’equilibrio resiste fino al libero di Fondren, seguito dal suo canestro e dal 2/2 in lunetta di Conte. 36-41 per Tortona all’intervallo lungo.

Nella ripresa Schio parte forte e con un parziale di 6-0 opera il sorpasso. Da qui un botta e risposta tra le due squadre che porta al 46 pari prima che Shepard riporti avanti la Famila Wuber. Conte si mette in proprio e firma il nuovo +1 ma Zandalasini e Keys siglano un parziale che riporta in vantaggio Schio a fine terzo quarto. A 10′ dal termine il punteggio recita 56-53 per Schio.

Nel quarto decisivo Melchiori risponde prima a Sottana e poi a Verona e Derthona rimane attaccata sul -3. Nel momento più importante Schio però infila un parziale di 10-0 con 7 punti di Zandalasini e vola sul +10 a 6’12” dal termine. Conte rompe il digiuno piemontese ma Verona segna il massimo vantaggio veneto (+11). Tortona cerca di reagire ma Badiane tiene sul +10 la Famila Wuber. Fondren però ne infila 5 di fila e Tortona si riporta sul -5 a 1’51” dalla fine. Shepard segna un canestro fondamentale, Kunaiyi-Akpanah tiene vive le speranze di Derthona ma è ancora Shepard a firmare il nuovo +7 a 27″dalla sirena. Nel finale, c’è solo tempo per i liberi di Conte e Verona. Punteggio di 79-72, Schio può esultare per la sua sesta Coppa Italia di fila.