LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene

Buongiorno e buona Epifania a tutte le lettrici e lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026. I meneghini inaugurano il girone di ritorno – e la settimana del doppio turno – subito con una trasferta da brividi nella Capitale greca.

L’EA7 Emporio Armani vuole rialzare la testa dopo tre ko consecutivi, l’ultimo dei quali venerdì scorso a Bologna contro la Virtus (97-85) nonostante il massimo vantaggio a +15. Coach ‘Peppe’ Poeta si affiderà ancora alla fisicità di Josh Nebo e di Devin Booker, con Zach LeDay e Marko Guduric pronti a colpire da qualsiasi posizione al pari di Shavon Shields. 9-10 è il record dell’Olimpia finora, attesa poi dall’impegno casalingo contro l’Efes Istanbul tra pochi giorni.

Anche il Panathinaikos Atene vuole cancellare immediatamente la sconfitta interna contro gli acerrimi rivali dell’Olympiacos (82-87) che però non ha compromesso totalmente la classifica degli ateniesi attualmente in quinta posizione con 12-7 di score. Fari puntati sul temibile Kendrick Nunn e sul turco Cedi Osman, con l’ex Reggio Emilia Kenneth Faried e il veterano Kostas Sloukas a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’OAKA di Atene (Grecia) alle 20:15 ora italiana – le 21:15 secondo il fuso orario della città ellenica, con la diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Panathinaikos Atene-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026!