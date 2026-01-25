Basket, colpi esterni di Trento e Cantù in Serie A. Brescia piega la resistenza di Udine sulla sirena finale

Tre sono le partite disputate in data odierna per la diciassettesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa dei due posticipi di domani ovvero il derby lombardo e sempre molto sentito Olimpia Milano-Varese e Cremona-Virtus Bologna: riepiloghiamo quindi quanto accaduto sui parquet del Belpaese quest’oggi.

NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 67-88

La Dolomiti Energia Trentino non concede sconti alla Nutribullet Treviso vincendo per 67-88 e aggancia Napoli e Cremona a quota 14 punti, con i veneti ancora relegati all’ultimo posto con 6 punti. I padroni di casa escono bene dalla palla a due (15-9), con gli ospiti che si rifanno sotto e mordono le caviglie già alla prima sirena (17-16). Nel secondo quarto l’Aquila aumenta i giri del proprio motore e mette la freccia con un break di 9-0 (24-31), con la Nutribullet che reagisce e rimane in scia all’intervallo lungo (34-41). Nella ripresa Trento torna a premere sull’acceleratore e sfonda addirittura la doppia cifra di vantaggio (36-49 e +13), con Treviso che accusa il colpo e scivola a -16 dopo 30’ di gioco (52-68). Il parziale conclusivo segue il leitmotif del match, con la Dolomiti Energia che scappa nel punteggio toccando anche il massimo vantaggio a +25 (58-83) e i trevigiani che provano a limitare il più possibile i danni per il 67-88 con cui i l’Aquila fa saltare il fattore campo contro la Nutribullet.

TOP SCORER

Treviso: Abdur-Rahman 19, Briante e Kruize 11

Trento: Battle 15, Jogela 14, Steward e Jankimovski 13

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 78-79

Blitz esterno anche per l’Acqua San Bernardo Cantù che batte a domicilio l’Unahotels Reggio Emilia per 78-79 e distanzia di due punti la Nutribullet Treviso nella zona calda della classifica a -2 proprio dagli emiliani. Ospiti che impongono subito il loro ritmo (2-11), con la Reggiana che prende le misure e mette la freccia dopo 10’ (20-19). Nel secondo quarto i padroni di casa vanno a +10 con un parziale di 11-0 (31-21), con Cantù che prova a riavvicinarsi ma non abbastanza per impensierire momentaneamente i biancorossi: all’intervallo lungo l’Unahotels si ritrova a +14 (45-31). Al rientro dagli spogliatoi l’Acqua San Bernardo ricuce lo strappo fino al -2 (47-45), ma Reggio Emilia replica prontamente e mantiene un vantaggio seppur minimo all’ultima pausa breve (58-56). La frazione conclusiva si gioca punto a punto, con le due squadre che non vogliono arretrare di un centimetro per la vittoria, con Caupain che fallisce la tripla del sorpasso sulla sirena: finisce 78-79 in favore di Cantù, con coach Walter De Raffaele che trova subito la prima vittoria al suo debutto sulla panchina canturina.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Barford 19, S. Brown 18, Caupain 12

Cantù: Green e Sneed 15, Ballo 14

GERMANI BRESCIA-APU OLD WILD WEST UDINE 83-80

La Germani Brescia soffre per 40’ ma riesce a piegare sul finale la resistenza della mai doma APU Old Wild West Udine per 83-80 e si issa provvisoriamente al primo posto in classifica in attesa del match della Virtus Bologna di domani sera. La neo-promossa trova fluidità e punti fin dalle prime battute (5-12), con la Germani che soffre le fiammate avversarie e si trova a -6 alla prima sirena (15-21). Nel secondo quarto Brescia riesce ad operare il sorpasso (29-28), con Udine che ribatte prontamente e vola anche a +10 (34-44) prima di subire una nuova reazione bresciana per il 43-44 che chiude il primo tempo. Nella ripresa l’APU continua ad imporre il proprio ritmo e torna ad accarezzare la doppia cifra di vantaggio (52-60), ma la Germani non molla e rimane a -5 al terzo stop (63-68). Altro strappo ospite in apertura di ultimo quarto (63-74), con la Leonessa che non si scompone e tenta il tutto per tutto pareggiando i conti (79-79). Quando la sfida sembra prolungarsi all’overtime (80-80) è Amedeo Della Valle a tirare fuori il jolly dall’arco per l’83-80 che fa esplodere il PalaLeonessa per una vittoria sofferta contro un’avversaria mai doma.

TOP SCORER

Brescia: Della Valle 25, Bilan 23, Burnell e Cournooh 10

Udine: M. Alibegovic 20, Bendzius 17, Christon 13