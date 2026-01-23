Basket
Basket, la Virtus Bologna cede in casa alla Stella Rossa Belgrado in Eurolega
La Virtus Bologna esce sconfitta dal secondo impegno settimanale in Eurolega contro la Stella Rossa Belgrado sulla strada verso i play-in. Dopo il ko di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul (80-85) le V-nere devono cedere ai balcanici per 93-102 dopo aver inseguito gli avversari per quasi tutta la durata del match, con i serbi che trovano la terza vittoria consecutiva e continuano a rimanere in piena lotta per la post-season.
Jared Butler top scorer con 16 punti e 6 assist al pari di Jordan Nwora (15 punti), con 12 punti e 10 assist di Ebuka Izuundi – doppia doppia anche per Codi Miller-McIntyre (10 punti e 12 assist), con Momo’ Diouf ultimo ad arrendersi per le V-nere con 21 punti e 9 rimbalzi e Derrick Alston Jr. che mette a referto 18 punti ma non bastano ad evitare il ko insieme ai 16 punti di un sempre efficace Carsen Edwards.
Jordan Nwora protagonista in avvio con tre bombe consecutive (2-9), con la Virtus che risponde con un contro-parziale di 5-0 per rifarsi sotto (7-9). Edwards e Jallow tengono i bolognesi a contatto (13-15), con Diouf e Edwards che mettono la freccia per Bologna (18-15). La Stella Rossa non ci sta e torna davanti (18-20), ma i padroni di casa piazzano un altro break di 7-0 per il +5 (25-20). Gli ospiti replicano prontamente con due triple di Dos Santos e Kalinic unitamente al piazzato dell’ex Ojeleye per il 26-31 alla prima sirena.
Nel secondo quarto la Stella Rossa allunga e tocca il vantaggio in doppia cifra con Jared Butler (26-36), con Carsen Edwards che interrompe il lungo digiuno offensivo bolognese (28-36). Sale in cattedra ‘Momo’ Diouf con tre canestri consecutivi per tenere la Virtus a -8 (54-43), con Dos Santos che dà ossigeno ai balcanici da tre (35-46). Le V-nere ritrovano fluidità in attacco e tornano a contatto con la tripla di Derrick Alston Jr. (43-46), con Edwards che pareggia i conti sempre dalla distanza (48-48). Appoggio di Saliou Niang e -1 (52-53), con la Stella Rossa che ribatte e si ritrova a +5 all’intervallo lungo (52-57).
Nella ripresa la Virtus si rifà sotto con i liberi di capitan Pajola (56-57), ma i serbi piazzano un altro break di 6-0 per ricacciare gli emiliani indietro (56-63). Uno-due di Diouf – in grande spolvero questa sera – e Morgan per il -5 (60-65), ma Jared Butler e Ojeleye ridanno il +11 alla squadra di coach Sasa Obradovic (62-73) che continua a spingere sull’acceleratore e prova una fuga: cinque punti in fila di Butler e Moneke per il +16 (64-80), con il piazzato di Nicola Akele e il 2/2 in lunetta di Butler che valgono il 68-82 con cui si va all’ultima pausa breve del match.
Nella frazione decisiva la Stella Rossa prende il largo con l’ennesimo parziale firmato Ojeleye-Moneke (68-86), con la Virtus che fatica a contenere l’offensiva avversaria ma vuole comunque provare a riaprire la sfida: botta e risposta tra Kalinic e Alston Jr. dall’arco (74-91). La Virtus approfitta di un fallo tecnico fischiato a Obradovic con il libero di Matt Morgan e la tripla di Alston Jr. (78-91) che costringe il coach serbo a chiamare time-out. Kalinic zittisce la Virtus Arena dall’arco (78-94), con Luca Vildoza che dall’angolo spara la tripla per provare a tenere ancora vive le speranze bianconere (85-98). Appoggio di Izundu per i cento punti (85-100), con Diouf e Morgan che segnano per il 93-102 finale con cui la Virtus Bologna cede in casa alla Stella Rossa in Eurolega: adesso la strada per i play-in si fa più difficile, serve sicuramente una pronta reazione nel prossimo impegno europeo.