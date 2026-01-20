Australian Open 2026, programma di domani (21 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Domani, mercoledì 21 gennaio, andrà in scena la quarta giornata degli Australian Open 2026. Assisteremo ai match della parte alta del tabellone maschile e femminile, validi per il secondo turno dello Slam di Melbourne. Fari puntati sui due n.1 del mondo, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka.

Lo spagnolo, dopo aver esordito in maniera agevole in sessione serale contro l’australiano Adam Walton, disputerà la sessione diurna aussie contro il tedesco Yannick Hanfmann (non prima delle 04:00 italiane). A precederlo, in questo senso, sarà Sabalenka che darà il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena dalle 01:30 italiane, opposta dalla qualificata cinese Bai Zhuoxuan.

Venendo alle questioni italiche, ci sarà Jasmine Paolini da seguire con attenzione. La toscana disputerà il quarto e ultimo incontro alla KIA Arena, contro la polacca Magdalena Frech. Un match insidioso per Jasmine, opposto a una rivale non dotata così tanto in termini di potenza, ma molto preparata tatticamente. L’azzurra, però, punta senza mezzi termini ad accedere al terzo round.

La diretta tv dei match della quarta giornata del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Mercoledì 21 gennaio

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna – Dalle 1:30 italiane

Singolare femminile – 2° turno

A. Sabalenka (1) vs Z. Bai (Q)

Sessione diurna – Non prima delle 4:00 italiane

Singolare maschile – 2° turno

C. Alcaraz (1) vs Y. Hanfmann

Sessione serale – Dalle 9:00 italiane

Singolare maschile – 2° turno

H. Medjedovic vs A. de Minaur (6)

Singolare femminile – 2° turno

I. Jovic (29) vs P. Hon (WC)

MARGARET COURT ARENA

Sessione diurna – Dalle 1:30 italiane

Singolare maschile – 2° turno

J. Faria (Q) vs A. Rublev (13)

Sessione diurna – Non prima delle 3:00 italiane

Singolare femminile – 2° turno

C. Gauff (3) vs O. Danilovic

Sessione serale – Dalle 9:00 italiane

Singolare femminile – 2° turno

M. Sakkari vs M. Andreeva (8)

Singolare maschile – 2° turno

F. Tiafoe (29) vs F. Comesana

JOHN CAIN ARENA

Sessione diurna – Dalle 1:00 CET italiane

Singolare femminile – 2° turno

E. Svitolina (12) vs L. Klimovicova (Q)

Singolare maschile – 2° turno

D. Medvedev (11) vs Q. Halys

Sessione serale – Dalle 7:00 italiane

Singolare femminile – 2° turno

E. Ruse vs A. Tomljanovic

Sessione serale – Non prima delle 8:30 italiane

Singolare maschile – 2° turno

A. Zverev (3) vs A. Muller

KIA ARENA

Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane

Singolare femminile – 2° turno

T. Gibson (WC) vs D. Shnaider (23)

Singolare maschile – 2° turno

R. Opelka vs A. Davidovich Fokina (14)

Singolare maschile – 2° turno

A. Bublik (10) vs M. Fucsovics

Singolare femminile – 2° turno

M. Frech vs J. Paolini (7)

1573 ARENA

Sessione diurna – Dalle 1:00 CET

Singolare maschile – 2° turno

T. Paul (19) vs T. Tirante

Singolare femminile – 2° turno

V. Mboko (17) vs C. McNally

Singolare maschile – 2° turno

J. Thompson (WC) vs N. Borges

Singolare femminile – 2° turno

K. Muchova (19) vs A. Parks

ANZ ARENA

Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane

Singolare maschile – 2° turno

F. Cerundolo (18) vs D. Dzumhur

Singolare femminile – 2° turno

S. Hunter (Q) vs H. Baptiste

Singolare femminile – 2° turno

A. Potapova vs E. Raducanu (28)

Singolare maschile – 2° turno

L. Tien (25) vs A. Shevchenko

CAMPO 5

Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane

Doppio femminile – 1° turno

L. Cabrera (WC) / T. Preston (WC) vs X. Wang / S. Zheng

Singolare femminile – 2° turno

Y. Putintseva vs E. Jacquemot

Doppio femminile – 1° turno

K. Piter / J. Tjen vs D. Kasatkina (WC) / A. Rodionova (WC)

Doppio maschile – 1° turno

R. Cash (14) / J. Tracy (14) vs C. Frantzen / R. Haase

CAMPO 6

Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane

Singolare maschile – 2° turno

K. Majchrzak vs F. Marozsan

Sessione diurna – Non prima delle 3:00 italiane

Singolare femminile – 2° turno

P. Kudermetova vs C. Tauson (14)

Singolare maschile – 2° turno

M. Zheng (Q) vs C. Moutet (32)

Singolare femminile – 2° turno

A. Li vs M. Linette

CAMPO 7

Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane

Singolare femminile – 2° turno

Z. Sonmez (Q) vs A. Bondar

Singolare maschile – 2° turno

T. Etcheverry vs A. Fery (Q)

Doppio femminile – 1° turno

S. Hsieh (3) / J. Ostapenko (3) vs O. Gadecki / D. Krawczyk

Singolare maschile – 2° turno

E. Nava vs C. Norrie (26)

CAMPO 8

Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane

Doppio femminile – 1° turno

T. Maria / S. Waltert

vs M. Kozyreva / S. Santamaria

Doppio femminile – 1° turno

K. Siniakova (1) / T. Townsend (1) vs M. Kempen / A. Siskova

Doppio maschile – 1° turno

J. McCabe (WC) / L. Tu (WC) vs Z. Bergs / R. Collignon

Doppio femminile – 1° turno

Y. Xu / Z. Yang vs A. Ruzic (A) / R. Zarazua (A)

CAMPO 12

Sessione diurna – Dalle 1:00 CET

Doppio maschile – 1° turno

T. Arribage / A. Olivetti vs A. Mannarino / F. Martin

Doppio maschile – 1° turno

L. Darderi / C. Garin vs A. Krajicek (16) / N. Mektic (16)

Doppio femminile – 1° turno

A. Muhammad (6) / E. Routliffe (6) vs L. Noskova / R. Sramkova

