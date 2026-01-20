Sport in tvTennis
Australian Open 2026, programma di domani (21 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo
Domani, mercoledì 21 gennaio, andrà in scena la quarta giornata degli Australian Open 2026. Assisteremo ai match della parte alta del tabellone maschile e femminile, validi per il secondo turno dello Slam di Melbourne. Fari puntati sui due n.1 del mondo, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka.
Lo spagnolo, dopo aver esordito in maniera agevole in sessione serale contro l’australiano Adam Walton, disputerà la sessione diurna aussie contro il tedesco Yannick Hanfmann (non prima delle 04:00 italiane). A precederlo, in questo senso, sarà Sabalenka che darà il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena dalle 01:30 italiane, opposta dalla qualificata cinese Bai Zhuoxuan.
Venendo alle questioni italiche, ci sarà Jasmine Paolini da seguire con attenzione. La toscana disputerà il quarto e ultimo incontro alla KIA Arena, contro la polacca Magdalena Frech. Un match insidioso per Jasmine, opposto a una rivale non dotata così tanto in termini di potenza, ma molto preparata tatticamente. L’azzurra, però, punta senza mezzi termini ad accedere al terzo round.
La diretta tv dei match della quarta giornata del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Mercoledì 21 gennaio
=====================================
ROD LAVER ARENA
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:30 italiane
Singolare femminile – 2° turno
A. Sabalenka (1) vs Z. Bai (Q)
Sessione diurna – Non prima delle 4:00 italiane
Singolare maschile – 2° turno
C. Alcaraz (1) vs Y. Hanfmann
Sessione serale – Dalle 9:00 italiane
Singolare maschile – 2° turno
H. Medjedovic vs A. de Minaur (6)
Singolare femminile – 2° turno
I. Jovic (29) vs P. Hon (WC)
=====================================
MARGARET COURT ARENA
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:30 italiane
Singolare maschile – 2° turno
J. Faria (Q) vs A. Rublev (13)
Sessione diurna – Non prima delle 3:00 italiane
Singolare femminile – 2° turno
C. Gauff (3) vs O. Danilovic
Sessione serale – Dalle 9:00 italiane
Singolare femminile – 2° turno
M. Sakkari vs M. Andreeva (8)
Singolare maschile – 2° turno
F. Tiafoe (29) vs F. Comesana
=====================================
JOHN CAIN ARENA
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 CET italiane
Singolare femminile – 2° turno
E. Svitolina (12) vs L. Klimovicova (Q)
Singolare maschile – 2° turno
D. Medvedev (11) vs Q. Halys
Sessione serale – Dalle 7:00 italiane
Singolare femminile – 2° turno
E. Ruse vs A. Tomljanovic
Sessione serale – Non prima delle 8:30 italiane
Singolare maschile – 2° turno
A. Zverev (3) vs A. Muller
=====================================
KIA ARENA
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane
Singolare femminile – 2° turno
T. Gibson (WC) vs D. Shnaider (23)
Singolare maschile – 2° turno
R. Opelka vs A. Davidovich Fokina (14)
Singolare maschile – 2° turno
A. Bublik (10) vs M. Fucsovics
Singolare femminile – 2° turno
M. Frech vs J. Paolini (7)
=====================================
1573 ARENA
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 CET
Singolare maschile – 2° turno
T. Paul (19) vs T. Tirante
Singolare femminile – 2° turno
V. Mboko (17) vs C. McNally
Singolare maschile – 2° turno
J. Thompson (WC) vs N. Borges
Singolare femminile – 2° turno
K. Muchova (19) vs A. Parks
=====================================
ANZ ARENA
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane
Singolare maschile – 2° turno
F. Cerundolo (18) vs D. Dzumhur
Singolare femminile – 2° turno
S. Hunter (Q) vs H. Baptiste
Singolare femminile – 2° turno
A. Potapova vs E. Raducanu (28)
Singolare maschile – 2° turno
L. Tien (25) vs A. Shevchenko
=====================================
CAMPO 5
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane
Doppio femminile – 1° turno
L. Cabrera (WC) / T. Preston (WC) vs X. Wang / S. Zheng
Singolare femminile – 2° turno
Y. Putintseva vs E. Jacquemot
Doppio femminile – 1° turno
K. Piter / J. Tjen vs D. Kasatkina (WC) / A. Rodionova (WC)
Doppio maschile – 1° turno
R. Cash (14) / J. Tracy (14) vs C. Frantzen / R. Haase
=====================================
CAMPO 6
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane
Singolare maschile – 2° turno
K. Majchrzak vs F. Marozsan
Sessione diurna – Non prima delle 3:00 italiane
Singolare femminile – 2° turno
P. Kudermetova vs C. Tauson (14)
Singolare maschile – 2° turno
M. Zheng (Q) vs C. Moutet (32)
Singolare femminile – 2° turno
A. Li vs M. Linette
=====================================
CAMPO 7
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane
Singolare femminile – 2° turno
Z. Sonmez (Q) vs A. Bondar
Singolare maschile – 2° turno
T. Etcheverry vs A. Fery (Q)
Doppio femminile – 1° turno
S. Hsieh (3) / J. Ostapenko (3) vs O. Gadecki / D. Krawczyk
Singolare maschile – 2° turno
E. Nava vs C. Norrie (26)
=====================================
CAMPO 8
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane
Doppio femminile – 1° turno
T. Maria / S. Waltert
vs M. Kozyreva / S. Santamaria
Doppio femminile – 1° turno
K. Siniakova (1) / T. Townsend (1) vs M. Kempen / A. Siskova
Doppio maschile – 1° turno
J. McCabe (WC) / L. Tu (WC) vs Z. Bergs / R. Collignon
Doppio femminile – 1° turno
Y. Xu / Z. Yang vs A. Ruzic (A) / R. Zarazua (A)
=====================================
CAMPO 12
=====================================
Sessione diurna – Dalle 1:00 CET
Doppio maschile – 1° turno
T. Arribage / A. Olivetti vs A. Mannarino / F. Martin
Doppio maschile – 1° turno
L. Darderi / C. Garin vs A. Krajicek (16) / N. Mektic (16)
Doppio femminile – 1° turno
A. Muhammad (6) / E. Routliffe (6) vs L. Noskova / R. Sramkova
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
Diretta Live testuale: OA Sport (Paolini vs Frech).