Musetti avanza agli Australian Open. Inizia male, rimonta e poi sfrutta il ritiro di Collignon. Sarà derby!

Ci sarà un derby azzurro al secondo turno degli Australian Open 2026. Lorenzo Musetti raggiunge Lorenzo Sonego dopo un esordio davvero sofferto in quel di Melbourne. La sfida con il belga Raphael Collignon nascondeva delle insidie per il numero cinque del mondo, che si è trovato sotto di un set prima di riuscire a rimontare e passare in vantaggio nel quarto set, quando il belga ha deciso di ritirarsi sul punteggio che vedeva avanti Musetti per 4-6 7-6 7-5 3-2 dopo tre ore e cinque minuti di gioco.

Collignon ha tenuto un livello molto alto per oltre due ore, ma poi è crollato proprio fisicamente sul finire del terzo set, mentre Musetti atleticamente ha sempre mostrato ottimi segnali in campo. Il belga ha chiuso il suo match con 11 ace, ma anche 6 doppi falli. Clamoroso il numero identico dei vincenti (41 per entrambi), mentre gli errori non forzati di Collignon sono stati 47 contro i 41 di Musetti. Il toscano ha chiuso con 9 ace, vincendo il 66% dei punti quando ha servito la prima ed il 68% con la seconda.

L’avvio di partita fa subito capire che sarà una giornata dura. Musetti si trova ad affrontare una palla break nel game d’esordio, ma riesce ad annullarla dopo uno scambio veramente durissimo. Il toscano sembra finalmente sciogliersi dopo un inizio complicato e nel sesto game ha lui una palla break, ma Collignon è bravissimo a a trovare un angolo stretto con il recupero di dritto dopo il nastro colpito da Musetti. Nel game successivo, però, il toscano commette doppio fallo sul 30-30 e poi Collignon va a chiudere con il dritto sulla palla break. Il belga non concede occasioni e, tenendo il servizio, si prende il set per 6-4.

Proseguono le difficoltà per Musetti anche in avvio di secondo set. Il toscano deve inventarsi due miracoli a rete per risalire da 15-40 e poi ringrazia Collignon per l’errore sulla terza palla break. Musetti deve fronteggiare altre due palle break nel terzo game, ma anche questa volta riesce a venirne fuori. Il break, però, è nell’aria e nel quinto game questa volta Collignon riesce a strappare il servizio all’azzurro, che sbaglia la smorzata. Nel momento più difficile, però, Musetti reagisce e trova il controbreak immediato con un gran passante di rovescio. Il toscano ritrova fiducia e soprattutto scappa sul 5-3, togliendo ancora la battuta al belga. Sembra fatta ed invece nel nono gioco arriva il controbreak di Collignon, che sfrutta un Musetti tornato improvvisamente passivo. Nell’undicesimo gioco il numero cinque del mondo si aggrappa alla prima per annullare una delicata palla break. Si arriva così al tie-break, che viene vinto con autorità da Musetti per 7-3, con l’azzurro che chiude con il dritto e poi festeggia con un urlo liberatorio.

Primi game del terzo set che vanno via velocemente, mentre nel sesto gioco Musetti parte male con un doppio fallo e si trova sotto per 0-40. Collignon non manca l’occasione e sulla seconda palla break trova un gran dritto vincente. Momento di enorme difficoltà per Musetti, che ancora una volta, però, sa riprendersi prontamente e trova l’immediato controbreak, complice anche un Collignon che improvvisamente viene bloccato dai crampi. Il belga è decisamente sofferente, ma diventa molto pericoloso visto che comincia a tirare molto forte e ad abbreviare tutti gli scambi. Musetti trova il break nell’undicesimo game con un gran passante e poi va a chiudere sul 7-5, conquistando un set importantissimo.

Nel quarto set si percepisce che un break di Musetti può davvero mettere fine al match. Collignon stringe i denti e resiste nei primi game. Nel quinto gioco, però, arriva quel tanto atteso break, con il toscano che fulmina il belga con la risposta. Non c’è il cambio di campo, perchè Collignon stremato decide di mettere fine alla contesa, aprendo così le porte per Musetti al secondo turno e al derby con l’amico Lorenzo Sonego.