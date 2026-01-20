Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno degli Australian Open: Grabher si impone in tre set

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, eliminata al primo turno degli Australian Open 2026. La tennista marchigiana, reduce da una settimana intensa a Hobart culminata con il secondo titolo WTA della carriera, ha pagato il dispendio di energie e un calo di lucidità contro l’austriaca Julia Grabher (n. 95 del ranking). Quest’ultima si è imposta 7-5 2-6 6-4 in due ore e 30 minuti, risultando più cinica nei momenti chiave, soprattutto nella gestione delle palle break. Un vero peccato per Cocciaretto, che nei set persi ha avuto diverse occasioni per cambiare l’inerzia dell’incontro.

PRIMO SET – Il match si apre con il break dell’azzurra, immediatamente controbilanciato dalla risposta di Grabher. Il terzo game è interminabile: Cocciaretto manca cinque opportunità per riportarsi avanti di un break. Altre due chance arrivano nel quinto gioco, ma l’austriaca si affida al dritto e resta in scia. Il set sembra avviarsi verso il tie-break, invece nel dodicesimo game Grabher si procura due palle break e, sulla seconda, l’errore di dritto di Cocciaretto consegna il parziale all’austriaca per 7-5.

SECONDO SET – La reazione dell’italiana non tarda ad arrivare. Nonostante il set perso, Cocciaretto parte forte nel secondo parziale e strappa subito il servizio all’avversaria. Due occasioni per il 3-0 sfumano, ma l’azzurra è lucida nel quarto game, quando risale da 15-40 approfittando anche di due errori gratuiti di Grabher. Scampato il pericolo, arriva un nuovo break a zero che vale il 4-1. L’austriaca recupera uno dei due break, ma cede ancora la battuta nel settimo gioco: Cocciaretto chiude così il set sul 6-2, rimettendo in equilibrio il match.

TERZO SET– Nel terzo e decisivo parziale la marchigiana riparte bene e conquista il break, ma la gestione del servizio è sempre un problema. Grabher rientra nel quarto game e, sfruttando qualche seconda di troppo dell’azzurra, si costruisce l’occasione per servire per l’incontro. L’austriaca accusa un po’ di tensione e Cocciaretto trova il contro-break, restando aggrappata alla partita. Tuttavia, il servizio continua a tradire l’italiana, che è costretta ad arrendersi 6-4.

Le statistiche raccontano una partita equilibrata: Cocciaretto ha ottenuto percentuali migliori al servizio (63% di punti vinti con la prima, 50% con la seconda), ma il dato decisivo è quello delle palle break. Grabher ne ha salvate 10 su 16, contro le 6 su 12 dell’azzurra, una differenza che ha fatto la vera fortuna dell’austriaca.