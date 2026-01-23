Australian Open 2026, il maratoneta Medvedev ribalta Marozsan e vola agli ottavi di finale

Nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open il maratoneta Daniil Medvedev vince un’autentica battaglia, ribalta l’ungherese Fabian Marozsan 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3 in tre ore e quarantatré minuti e vola agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il russo, testa di serie numero undici, affronterà l’americano Learner Tien nella rivincita della sfida dello scorso anno.

La partita inizia con due break consecutivi. L’ungherese è il primo a tenere la battuta grazie alla prima vincente con cui sigla il 2-1, il russo firma il 2-2 con il dirompente rovescio incrociato. Il servizio non riesce ad essere ancora un fattore determinante: altri due game vinti da chi risponde fissano il punteggio sul 4-3 per il numero quarantasette ATP. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta fino all’inevitabile 6-6.Marozsan, dopo aver incassato lo 0-1 sul passante incrociato dell’avversario, indirizza il tie-break a proprio favore con quattro punti consecutivi, e lo chiude al terzo set point sul 7-5.

Nel secondo parziale, sulle ali dell’entusiasmo, il magiaro parte a razzo, strappa il servizio a zero all’avversario per il 2-1 e opera il secondo break per allungare sul 4-1. Medvedev prova a reagire accorciando sul 4-2, ma il suo rivale gli toglie nuovamente la battuta per il 5-2. Tre break consecutivi fissano il punteggio sul 5-3, prologo della chiusura definitiva che arriva nel decimo gioco quando Marozsan chiude 6-4.

L’ungherese inaugura il terzo parziale con il break in apertura. Il russo replica per l’immediato 1-1 e non sfrutta tre opportunità per il 3-1 a suo favore. La contesa prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti fino al decimo gioco in cui la testa di serie numero undici non sfrutta la palla break. L’appuntamento però è solo rimandato perché Medvedev sigla il 6-5 a zero e timbra il 7-5 grazie a cui si aggiudica la frazione con il rovescio incrociato deviato dal nastro.

Il russo parte forte nella quarta frazione con il break del 2-0 firmato dal rovescio vincente e allunga sul 3-0 capitalizzando l’errore dell’avversario. L’ex numero uno del mondo continua a spingere e toglie nuovamente il servizio al magiaro per il 4-0. Il parziale è ormai saldamente nelle mani di Medvedev che completa il 6-0 sull’errore di diritto dell’avversario.

La testa di serie numero undici apre il set decisivo con l’1-0; l’ungherese timbra l’1-1 sul diritto in rete del rivale. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti. La svolta arriva nel sesto gioco quando il russo, alla quarta opportunità, timbra il break del 4-2 sull’errore di rovescio del rivale. Il magiaro però non si arrende e, con il vincente di diritto, riduce le distanze sul 4-3. Medvedev continua a spingere, sfrutta il nuovo errore del rivale per il 5-3 e, sul rovescio largo del rivale, trasforma il match point per il definitivo 6-3.

Daniil Medvedev chiude la sua prestazione con 19 ace, commette 10 doppi falli e mette a referto il 64% di prime. L’ex numero uno del mondo si aggiudica il 65% dei punti quando mette dentro la prima palla di servizio e il 58% quando si affida alla seconda. Il russo mette a segno quarantotto vincenti e vince il computo dei punti per 181 a 153.