Dove vedere in tv Paolini-Jovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Nel tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di terzo turno domani, venerdì 23 gennaio, quando Jasmine Paolini, accreditata della settima testa di serie, affronterà la statunitense Iva Jovic, numero 29 del seeding.

Il match sarà il terzo del programma di giornata sulla John Cain Arena, che inizierà a partire dall’1.00 ora italiana, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 7.00 ora italiana: in precedenza si disputeranno Mboko-Tauson e Paul-Davidovich Fokina.

La diretta tv del match dell’azzurra agli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 o Eurosport 2 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 23 gennaio – John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

Victoria Mboko (Canada, 17)-Clara Tauson 14

A seguire

Tommy Paul (Stati Uniti, 19)-Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 14)

Non prima delle 7.00 ora italiana

Jasmine Paolini (Italia, 7)-Iva Jovic (Stati Uniti, 29)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 o Eurosport 2 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.