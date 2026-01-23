Australian Open 2026, Carlos Alcaraz liquida la pratica Moutet. Lo spagnolo accede agli ottavi

Non conosce soste il percorso del numero uno del mondo. Nell’incontro dei sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 Carlos Alcaraz liquida la pratica del francese Corentin Moutet 6-2 6-4 6-1 e accede agli ottavi di finale. Nel prossimo turno lo spagnolo affronterà lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero diciannove che ha approfittato del ritiro di Alejandro Davidovich Fokina.

Il tennista iberico inizia la partita con il break a 30 sull’errore di rovescio del rivale e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. Il transalpino prova ad entrare in partita con il 2-1. L’iberico annulla la palla del possibile 2-2 prima di allungare 3-1. Alcaraz toglie nuovamente il servizio all’avversario per il 4-1 e, dopo aver mancato un set point sul 5-1, chiude i conti sul 6-2 sfruttando l’errore di diritto del rivale.

Alcaraz firma il break dell’1-0 sul doppio fallo del rivale, consolida il vantaggio con il 2-0 ottenuto grazie al vincente di rovescio e scappa sul 3-0 pesante. Il francese accorcia le distanze con il punto del 3-1 e, punto dopo punto, completa la rimonta sul 3-3 capitalizzando il doppio fallo del murciano. Il parziale si risolve in volata. Alcaraz ottiene il break del 5-4 sull’errore di rovescio del rivale e firma il 6-4 sul diritto sbagliato dal transalpino.

Il numero uno del mondo, alla quarta opportunità, forza l’errore di rovescio dell’avversario, sigla il break dell’1-0 e consolida il vantaggio con la smorzata per il 2-0. Il murciano prende nuovamente il largo quando strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 3-0 capitalizzando il rovescio fuori misura. Il transalpino riesce a firmare il punto del 4-1 per evitare il bagel, nulla può però sulla progressione del fuoriclasse iberico. Alcaraz griffa a zero il 5-1 e con il rovescio incrociato forza il diritto fuori misura del rivale per il 6-1 finale.

Alcaraz termina la propria performance con 3 ace, commette un doppio fallo e, sintomo di una prestazione solida al servizio, mette dentro il 71% di prime. L’iberico vince il 73% dei punti quando mette dentro la prima e il 52% sulla seconda. Il numero uno del mondo mette a segno 30 vincenti e limita a 20 il numero dei gratuiti.