ATP Hong Kong 2026, Musetti/Sonego conquistano il titolo in doppio! Khachanov/Rublev sconfitti in finale

Lorenzo Musetti riscatta subito la delusione per la sconfitta patita in singolare e conquista il titolo di doppio dell’ATP 250 di Hong Kong 2026 di tennis in coppia con Lorenzo Sonego: gli azzurri nell’ultimo atto piegano al match tiebreak i russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, battuti per 6-4 2-6 [10-1] in un’ora e diciotto minuti di gioco.

Nel primo set si registra il deciding point nel terzo game, nel quale gli azzurri annullano la palla break e tengono la battuta, poi i servizi tornano a dominare fino al settimo gioco, con gli italiani avanti per 4-3. Nell’ottavo game Musetti e Sonego strappano la battuta a quindici ai russi e vanno a servire per il set. La coppia azzurra sciupa due set point e subisce il controbreak al punto decisivo, poi però nel gioco successivo arrivano altre due palle set e questa volta il deciding point sorride agli italiani, che incamerano la frazione sul 6-4 in 35 minuti.

Nella seconda partita il terzo game è nuovamente delicato per gli azzurri, che si ritrovano ad inseguire sul 30-40, cedendo il servizio al punto decisivo. I russi allungano sul 3-1, poi nel quinto gioco si procurano altre tre palle break, e la seconda permette loro di scappare sul 4-1 pesante. Khachanov e Rublev confermano il doppio break di margine e vanno a servire per il set sul 5-2, pareggiando i conti alla prima occasione con il 6-2 in 33 minuti.

Nel match tiebreak gli azzurri dominano in maniera incontrastata: la coppia italiana parte subito sul 2-0, poi conferma il minibreak, portandosi sul 4-1. La striscia di punti consecutivi continua, con i russi che cedono entrambi i punti al servizio, mentre Musetti e Sonego sono perfetti e volano sull’8-1. A stretto giro arrivano prima 8 championship point sul 9-1, e poi il titolo sul 10-1, concretizzatosi in appena 10 minuti.

Le statistiche premiano gli azzurri, che vincono 59 punti contro i 52 dei russi, sfruttando 2 delle 3 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 6 concesse agli avversari. Musetti e Sonego fanno la differenza soprattutto con la seconda di servizio, con la quale ottengono il 54% dei punti, contro il 43% di Khachanov e Rublev.