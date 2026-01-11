ATP Auckland 2026, Shelton guida il seeding. Darderi vuole partire con il piede giusto

Siamo solo all’inizio dell’anno, ma la tensione inizia gradualmente a salire in vista del primo grande appuntamento della stagione. Il circuito ATP propone due tornei di categoria 250 come ultimo test ufficiale in vista dell’imminente partenza degli Australian Open: si gioca ad Adelaide e a Auckland.

In Nuova Zelanda, il tabellone sarà composto da ventotto giocatori, si decide il nome di colui che succederà nell’albo d’oro al francese Gael Monfils, vincitore dell’edizione 2025 grazie al successo ottenuto in finale sul belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-3 6-4.

La testa di serie numero uno sarà Ben Shelton. L’americano punta ad iniziare nel migliore dei modi il suo anno e a rifinire la condizione perché alle porte c’è già un primo importante traguardo: la difesa della semifinale raggiunta lo scorso anno nel primo Slam stagionale.

Alle sue spalle si colloca Casper Ruud. Il norvegese ha chiuso la sua partecipazione alla United Cup con una vittoria ed una sconfitta. Fondamentale ora mettere nelle gambe il maggior numero possibile di partite ufficiali per presentarsi nelle migliori condizioni al primo Major del nuovo anno.

Conferma sarà certamente la parola chiave del 2026 di Jakub Mensik, terzo favorito del tabellone. Il talentuoso giocatore ceco, classe 2005, rivelatosi al grande pubblico con la vittoria del Masters 1000 di Miami dello scorso anno, dovrà lavorare per riuscire a trovare le chiavi che gli consentano di esprimere fino in fondo tutto lo straordinario potenziale di cui dispone.

Inizia dalla Nuova Zelanda l’anno di Luciano Darderi, quarto favorito del tabellone. L’azzurro punta a confermarsi ad alto livello e a migliorare ulteriormente nel suo percorso per riuscire a coronare il sogno di indossare la maglia dell’Italia in Coppa Davis. Ha scelto invece di rinunciare al torneo per concentrarsi sull’Australian Open, torneo nel quale riparte dai quarti di finale del 2025, Lorenzo Sonego.