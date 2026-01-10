Tabellone ATP Adelaide 2026: Davidovich Fokina prima testa di serie, Bolelli/Vavassori al via in doppio

Svelato il tabellone dell’ATP 250 di Adelaide, che dal 2020 ospita sia il circuito maschile che quello femminile. E, in un tempo nel quale i problemi di Covid erano importanti in Australia, è stata questa una località fondamentale nel dare più tornei possibili al consesso tennistico.

Testa di serie numero 1 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che molto recentemente ha assunto il chiacchierato (per le sue vicende passate) argentino Mariano Puerta quale coach. Per lui potenziale quarto di finale con il monegasco Valentin Vacherot, atteso a capire come si può adattare ancora al circuito maggiore dopo la clamorosa corsa di Shanghai.

Protagonista anche Tommy Paul: l’americano guida l’altro lato del seeding, ma potrebbe imbattersi in numerosi ostacoli pericolosi: due tra Opelka, Popyrin, Tsitsipas e Diallo sono pronti ad attenderlo al varco. In buona sostanza, può accadere davvero di tutto nella parte bassa.

Nelle qualificazioni ci sarà Luca Nardi, mentre è entrato quale alternate Andrea Vavassori, che quando può cimentarsi in singolare ancora lo fa. Per lui presenza anche in doppio con Simone Bolelli, da numero 6 del seeding. Sorteggio però non fortunato: avranno Johnson/Zielinski o Behar/Vliegen.

TABELLONE ATP 250 ADELAIDE 2026

Davidovich Fokina (ESP) [1]-Bye

Schoolkate (AUS) [WC]-Hijikata (AUS) [WC]

Kokkinakis (AUS)-Korda (USA)

Kecmanovic (SRB)-Vacherot (MON) [5]

Griekspoor (NED) [4]-Bye

Humbert (FRA)-Atmane (FRA)

Quinn (USA)-Fucsovics (HUN)

Dzumhur (BIH)-Nakashima (USA) [6]

Machac (CZE) [8]-Duckworth (AUS) [WC]

Qualificato-Qualificato

Altmaier (GER)-Munar (ESP)

Bye-F. Cerundolo (ARG) [3]

Tsitsipas (GRE) [7]-Qualificato

Qualificato-Diallo (CAN)

Opelka (USA)-Popyrin (AUS)

Bye-Paul (USA) [2]