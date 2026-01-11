Prosegue la serie negativa di Lorenzo Musetti: le sette finali ATP perse di fila. E con i Challenger…

Lorenzo Musetti non è riuscito a sfatare il tabù delle finali: ne ha giocate ben nove negli ultimi venti mesi e le ha perse tutte. Dal 5 maggio 2024 al 5 gennaio 2026, soltanto sconfitte negli atti conclusivi disputati dal toscano, che dopo il ko odierno ha dichiarato che forse le finali non sono le sue partite. Gli ultimi trofei alzati al cielo risalgono al 2022, quando si impose sul cemento di Napoli e sulla terra rossa di Amburgo, poi si è aperta una seria decisamente negativa per il nuovo numero 5 del mondo, i cui risultati sono stati encomiabili nelle ultime due stagioni, ma a cui è mancata la stoccata decisiva per fare festa.

Oggi ha perso per 7-6(2), 6-3 contro il kazako Alexander Bublik nel torneo ATP 250 di Hong Kong (grazie a questo risultato il suo avversario è entrato nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera), mentre nel 2025 gli stop sul più bello sono stati tre: il più importante contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Montecarlo (dopo aver prevalso nel primo set fu condizionato da alcuni problemi fisici) e poi due in eventi 250 (Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo e Atene contro il serbo Novak Djokovic).

Altri cinque nel 2024: i primi due nei Challenger di Cagliari e Torino (per mano dell’argentino Mariano Navone e di Francesco Passaro), poi quello al Queen’s (torneo ATP 500) contro lo statunitense Tommy Paul e a seguire i ko nelle finali 250 di Umago (contro l’argentino Francisco Cerundolo) e Chengdu (contro il cinese Juncheng Shang). Lorenzo Musetti riuscirà a invertire presto la rotta? Prossimo appuntamento agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio.

FINALI PERSE LORENZO MUSETTI

5 gennaio 2026, ATP 250 Hong Kong: vs Alexander Bublik (Kazakhstan), 7-6(2) 6-3

2 novembre 2025, ATP 250 Atene: vs Novak Djokovic (Serbia), 4-6 6-3 7-5

17 settembre 2025, ATP 250 Chengdu: vs Alejandro Tabilo (Cile), 6-3 2-6 7-6(5)

7 aprile 2025, Masters 1000 Montecarlo: vs Carlos Alcaraz (Spagna), 3-6 6-1 6-0

18 settembre 2024, ATP 250 Chengdu: vs Juncheng Shang (Cina), 7-6(4) 6-1

22 luglio 2024, ATP 250 Umago: vs Francisco Cerundolo (Argentina), 2-6 6-4 7-6(5)

17 giugno 2024, ATP 500 Londra (Queen’s): vs Tommy Paul (USA), 6-1 7-6(8)

19 maggio 2024, Challenger Torino: vs Francesco Passaro (Italia), 6-3 7-5

5 maggio 2024, Challenger Cagliari: vs Mariano Navone (Argentina), 7-5 6-1