Aryna Sabalenka disturba il gioco: arriva il punto di penalità agli Australian Open

È in corso la prima semifinale del singolare femminile degli Australian Open 2026 tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina. La numero uno del mondo ha dominato il primo set, imponendosi per 6-2 in 57 minuti contro la n.12 del ranking WTA e mettendo in evidenza una netta superiorità fisica e atletica.

Il parziale è stato caratterizzato anche da un episodio singolare. All’inizio del terzo game, con Sabalenka avanti 2-1 e Svitolina al servizio, la bielorussa è stata sanzionata dalla giudice di sedia. Nota per accompagnare i colpi con un “grunting” particolarmente accentuato, Sabalenka si è vista assegnare una “palla disturbata” nel corso dello scambio.

Secondo l’arbitraggio, il suono emesso è risultato fuori dagli standard e tale da interferire con il gioco dell’avversaria. La leader del ranking WTA ha richiesto la revisione del punto tramite il VAR, ma la decisione è stata confermata e il punto attribuito a Svitolina. La nativa di Minsk, pur non nascondendo il suo disappunto, ha proseguito nel gioco.

Un episodio che, stando all’andamento dell’incontro, non ha inciso molto nello sviluppo. Sabalenka sembra avere le mani sulla qualificazione all’atto conclusivo. Di seguito il video dell’episodio:

