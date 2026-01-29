Alcaraz-Zverev in tv, Australian Open 2026: ufficiale l’orario! Programma e streaming

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si ritroveranno venerdì 30 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), non prima delle 04:30 italiane, per disputare la loro semifinale degli Australian Open 2026. Rispettato l’ordine delle teste di serie e confronto che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo nel primo Major della stagione.

Lo spagnolo (n.1 del mondo) arriva all’appuntamento in maniera convincente, senza aver perso alcun set e dando una chiara sensazione di superiorità rispetto alla concorrenza. Un tennis a tratti straripante, che in alcune fasi delle partite precedenti ha lasciato a bocca aperta. Partita, quindi, complicata per Zverev, che però ha saputo spesso imbrigliare l’iberico, come dimostrato dallo storico (6-6) e avendo vinto l’unico precedente proprio in questo torneo due anni fa.

La partita Alcaraz-Zverev, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del n.1 del mondo che affronterà il n.3 ATP agli Australian Open 2026.

ALCARAZ-ZVEREV AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio dalle 02:00 italiane

1. O. Gadecki (WC) / J. Peers (WC) vs K. Mladenovic / M. Guinard

Non prima delle 04:30 italiane

2. C. Alcaraz (1) vs A. Zverev (3)

Non prima delle 09:30 italiane

N. Djokovic (4) vs J. Sinner (2)

PROGRAMMA ALCARAZ-ZVEREV AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: in streaming in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.